フロントガラス内側に秒設置！ 傘型サンシェード「AN-S182」、慶洋エンジニアリングが発売

慶洋エンジニアリングは、折りたたみ傘のように広げてフロントガラス内側にセットする傘型サンシェード『AN-S182』の販売を開始した。希望小売価格は1980円（税込）。購入は公式サイトほか、アマゾン・Yahoo!・楽天の各オンラインショップから。

AN-S182は、工具や吸盤を使わずに設置できるサンシェード。折りたたみ傘と同様の操作で広げ、ルームミラー裏に通す面テープで固定する仕組みで、車を降りる前のわずかな時間での設置が可能とされている。使用後は傘を閉じる要領でたたみ、付属の収納カバーに収めることでドアポケットや小物入れへの収納にも対応する。

シェード表面にはチタンシルバーコーティングが採用されており、UVカット率約99％（UPF40以上）を実現。駐車中の車内温度上昇の抑制や、ダッシュボード・シートの紫外線による劣化対策としての使用が想定されている。上部にはルームミラー周りへの干渉を抑えるV字カットが設けられ、10本骨構造によりシェード面をしっかり支える設計となっている。

サイズはMとLの2展開。Mサイズ［AN-S182S］は使用時サイズが幅約1250mm×高さ約650mmで軽自動車やコンパクトカーに対応し、折りたたみ時は幅約280mm×径約60mmにまとまる。Lサイズ［AN-S182L］は幅約1400mm×高さ約800mmで普通車・セダン・ワゴン・SUV・ミニバン・1BOX・キャンピングカーに対応し、折りたたみ時は幅約315mm×径約60mm。

両サイズともにシェード材質はポリエステル（チタンシルバーコーティング）、骨材質は鉄10本構成となっている。