ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

スマホアプリ「ヤマダマイくる」、BRILAのカーコーティング受付開始…まずは神奈川・埼玉・群馬の一部店舗から

スマホアプリ「ヤマダマイくる」でBRILAのカーコーティング受付開始
  • スマホアプリ「ヤマダマイくる」でBRILAのカーコーティング受付開始

モビリティサービス事業「ヤマダ・モビリティ・ビジネス・プラットフォーム（YMBP）」専用のスマホアプリ「ヤマダマイくる」が6月23日、イツワ商事のカーコーティングブランド「BRILA（ブリラ）」によるカーケアサービスの受付を開始した。

BRILAは、イツワ商事が培ってきたコーティング技術を基に開発したプレミアムカーコーティングブランド。塗装面に強固な保護被膜を形成し、耐久性、防汚性、光沢性をうたう。日常のメンテナンス性向上にも寄与するとしている。

同社によると、BRILAは国内外で採用が進み、海外40カ国以上のカーディーラーやプロショップで採用されているという。ボディ、ウィンドウ、ホイール、タイヤ、未塗装樹脂、ヘッドライト、サイドミラー、リアカメラ、インテリアなど幅広い部位に対応するフルラインアップを用意した。

導入の経緯については、各国の正規ディーラーにおける耐久試験をクリアし、純正採用されてきた実績と品質を評価したことを挙げる。YMBPのサービスを提供する「ヤマダマイくる」利用者に、より高品質で安心して使えるカーコーティングを届ける狙いだ。

今後は、「ヤマダマイくる」で神奈川県、埼玉県、群馬県の一部店舗での施工サービスの予約受付を始める。施工対象店舗は順次拡大し、関東、関西、東海、北陸、東北、中国、九州地区を含む全21都道府県へ広げる計画で、将来的には全国展開を目指すとしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カーケア

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews