スマホアプリ「ヤマダマイくる」、BRILAのカーコーティング受付開始…まずは神奈川・埼玉・群馬の一部店舗から

モビリティサービス事業「ヤマダ・モビリティ・ビジネス・プラットフォーム（YMBP）」専用のスマホアプリ「ヤマダマイくる」が6月23日、イツワ商事のカーコーティングブランド「BRILA（ブリラ）」によるカーケアサービスの受付を開始した。

BRILAは、イツワ商事が培ってきたコーティング技術を基に開発したプレミアムカーコーティングブランド。塗装面に強固な保護被膜を形成し、耐久性、防汚性、光沢性をうたう。日常のメンテナンス性向上にも寄与するとしている。

同社によると、BRILAは国内外で採用が進み、海外40カ国以上のカーディーラーやプロショップで採用されているという。ボディ、ウィンドウ、ホイール、タイヤ、未塗装樹脂、ヘッドライト、サイドミラー、リアカメラ、インテリアなど幅広い部位に対応するフルラインアップを用意した。

導入の経緯については、各国の正規ディーラーにおける耐久試験をクリアし、純正採用されてきた実績と品質を評価したことを挙げる。YMBPのサービスを提供する「ヤマダマイくる」利用者に、より高品質で安心して使えるカーコーティングを届ける狙いだ。

今後は、「ヤマダマイくる」で神奈川県、埼玉県、群馬県の一部店舗での施工サービスの予約受付を始める。施工対象店舗は順次拡大し、関東、関西、東海、北陸、東北、中国、九州地区を含む全21都道府県へ広げる計画で、将来的には全国展開を目指すとしている。