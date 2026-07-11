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置くだけ20秒設置、スズキ『スペーシア』系列専用「LEDコンソールボックス」発売

スズキ『スペーシア』系列車専用LEDコンソールボックス
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カー用品ブランド・CRAFTWORKS（クラフトワークス）から、スズキ『スペーシア』系列車専用LEDコンソールボックスの販売が開始された。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。税込み参考販売価格は9300円より。

【画像】スズキ『スペーシア』系列車専用LEDコンソールボックス

同製品はスペーシアの1列目足元に置くだけで設置が完了する設計で、設置所要時間はわずかの約20秒。ミリ単位でサイズ計測が行われており、ズレやぐらつきが極限まで軽減されている。また、運転席のシートスライドに干渉しない寸法設計が採用されており、最後ろ位置から15.5cmのスライドが可能とされている。

上面にはドリンクホルダー2つとワイヤレス充電ユニットを装備した縦置き式のスマートフォンスペースを備え、スマホホルダーとドリンクホルダー内部にLED照明を搭載する。上面に配置されたスイッチで電源ONにするとブルーのLEDが点り、車内の雰囲気が一気にアップ、夜のドライブに感動がプラスされる。明るさは3段階に調整でき、位置確認や取り出しもスムーズに行える。

スズキ『スペーシア』系列車専用LEDコンソールボックススズキ『スペーシア』系列車専用LEDコンソールボックス

また、スイッチ周りにはPD対応（5V4A20W）Type-Cと、QC対応（5V4.5A22.5W）Type-AのUSBポートを1基ずつ搭載するほか、シガーソケットも装備。2つのUSBポートは夜でも迷わない照明付きの光る差し込み口となっている。

LEDライトはON/OFFと3段階の明るさ調整が可能で、暗所での車内使用時の利便性が高められている。シガーソケットに差し込むだけで使用できるシンプルな接続方式が採用されており、運転中の操作への支障が抑えられている。素材はABS樹脂・合成革皮・MDF（中密度繊維板）で、カラーはブラックのみの設定となっている。

適合車種は、スズキ『スペーシア』（MK54S, MK94S 2023年11月～）、『スペーシアカスタム』（MK54S, MK94S 2023年11月～）、『スペーシアギア』（MK54S, MK94S 2024年9月～）、マツダ『フレアワゴン』（MM54S, MM94S 2023年12月～）、『フレアワゴン カスタムスタイル』（MM54S, MM94S 2023年12月～）、『フレアワゴン タフスタイル』（MM54S, MM94S 2024年10月～）で、いずれも全グレードが対象となっている。

《ヤマブキデザイン》

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