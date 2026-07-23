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スズキ『スペーシア』専用「オートブレーキホールド＆パーキングブレーキキット」登場

シフトに連動しPブレーキが作動
  • シフトに連動しPブレーキが作動
  • 自動でブレーキホールドがON
  • パネルを外してカチッと挿すだけ
  • 『スペーシア』専用「オートブレーキホールド＆オートパーキングブレーキキット」
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  • 『スペーシア』専用「オートブレーキホールド＆オートパーキングブレーキキット」
  • 『スペーシア』専用「オートブレーキホールド＆オートパーキングブレーキキット」

カー用品ブランド・CRAFTWORKS（クラフトワークス）から、スズキ『スペーシア』（MK54S、MK94S）専用の「オートブレーキホールド＆オートパーキングブレーキキット」の販売が開始された。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。税込み参考販売価格は8480円より。

【画像全18枚】

新型スペーシアには電子制御パーキングブレーキとブレーキホールド機能が搭載されているが、純正仕様ではエンジン始動のたびに手動でブレーキホールドスイッチをオンにする必要がある。同製品を装着すると、エンジン始動時にブレーキホールド機能が自動でオンになり、シフトレバーの「P」レンジ連動でパーキングブレーキの自動作動・解除も行われる。信号待ちでのブレーキペダル踏み続けによる疲労軽減と、パーキングブレーキのかけ忘れ防止を両立する。

パネルを外してカチッと挿すだけパネルを外してカチッと挿すだけ

取り付けは配線カット不要で、パネルを外してコネクターを差し込む方式。整備士による取り付け動画も提供されており、ユーザー自身での装着を想定した設計となっている。作動にはドアを閉め、シートベルトを着用してエンジンを始動するという3ステップが条件。オートブレーキホールドとオートパーキングブレーキはそれぞれ独立してオン・オフの切り替えが可能で、シフトをD～N間で所定回数往復させてエンジンを再始動することで設定変更できる。国内テストで動作確認済みとされている。

適合車種はスズキ・スペーシア（MK54S 2023年11月～）、スペーシア カスタム（MK54S 2023年11月～）、スペーシア ギア（MK94S 2024年9月～）。スペーシアはHYBRID X（セーフティプラスパッケージ装着車）のみ、スペーシア ギアは電子パーキングブレーキ搭載車のみ対応。

自動でブレーキホールドがON自動でブレーキホールドがON

素材はABS樹脂、重量は500g。セット内容は本体1個と内張り剥がし1個。

《ヤマブキデザイン》

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