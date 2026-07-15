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タッチ操作で5段調光・3色切り替え、『ハイエース』200系DX専用「LEDルームランプ」発売

クラフトワークスの『ハイエース』200系DX専用「タッチ式LEDルームランプ」
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カー用品ブランド・CRAFTWORKS（クラフトワークス）から、トヨタ『ハイエース』200系DXグレード専用のタッチ式LEDルームランプの販売が開始された。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。税込み参考販売価格は4180円より。

【画像】クラフトワークス『ハイエース』200系DX専用「LEDルームランプ」

ハイエース200系のDXグレードは実用性を優先したシンプルな仕様のため、純正ルームランプの明るさや操作性に不満を持つオーナーが多いとされていた。今回発売の製品はそうした課題に対応するため、純正ランプの取り付け位置に合わせた専用設計が採用されており、後付け感のないフィット感が特徴とされている。

操作はタッチ式で、ランプ本体に触れるだけで調光・色味の切り替えが行える。ロングタッチでホワイト・アンバー・電球色の3色切り替え、タップで明るさレベル1～5の5段階調光が可能。作業時の視認性を重視した白色と、車中泊や休憩時に適した暖色系の2つのニーズに1台で対応できる構成となっている。

取り付けは工具不要で、内張り剥がしでレンズを外し、LED端子を接続してランプをはめ込むだけの手順とされている。セット内容はフロントランプ、セカンドランプ、ラゲッジランプ（左右）、内張り剥がし、ステッカー。

適合車種はトヨタ『ハイエース』『レジアスエース』（標準・ワイドボディー 4型～ 2013年12月～）のDXグレード。なお、1～3型はラゲッジ用が使用不可で、9型については適合未確認とされている。

《ヤマブキデザイン》

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