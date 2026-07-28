ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

マツダ『ロードスター』専用トランクマット、クラフトワークスが発売　TPE素材で丸洗い可能

クラフトワークスのマツダ『ロードスター』専用トランクマット
  • クラフトワークスのマツダ『ロードスター』専用トランクマット
  • クラフトワークスのマツダ『ロードスター』専用トランクマット
  • クラフトワークスのマツダ『ロードスター』専用トランクマット
  • クラフトワークスのマツダ『ロードスター』専用トランクマット
  • クラフトワークスのマツダ『ロードスター』専用トランクマット
  • クラフトワークスのマツダ『ロードスター』専用トランクマット
  • クラフトワークスのマツダ『ロードスター』専用トランクマット
  • クラフトワークスのマツダ『ロードスター』専用トランクマット

カー用品ブランド・CRAFTWORKS（クラフトワークス）から、マツダ『ロードスター』（ND5RC、NDERC、ND5RE、NDERE 2015年5月～）専用のトランクマットの販売が開始された。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。税込み参考販売価格は4780円より。

【画像】クラフトワークスのマツダ『ロードスター』専用トランクマット

同製品はクラフトワークスの人気3Dマットシリーズにロードスター専用モデルとして追加されたもの。国内で実車計測を行った車種専用設計により、車体との隙間をほぼゼロに抑えたフィット感が特徴とされている。マットの縁は高さ2～3cmの3D立体構造となっており、トランク内に落ちたゴミや汚れをマット外へ逃さない設計が採用されている。

クラフトワークスのマツダ『ロードスター』専用トランクマットクラフトワークスのマツダ『ロードスター』専用トランクマット

素材にはTPE（熱可塑性エラストマー）が用いられ、60度から100度の耐熱性と難燃性を備えることで、真夏・厳冬期の使用でも劣化しにくいとされる。防水性も持ち、水や泥は拭き取りやすい。また、工具不要で設置箇所に置くだけで装着が完了し、汚れた際はマットを取り外して水で丸洗いできる。

開発の背景には、オープンカーであるロードスターのオーナーが抱える「洗車道具や工具類をトランクに積むことで底面が汚れたり傷ついたりする」という実態があるとされ、こうした使用シーンに特化した専用品として設計されている。

クラフトワークスのマツダ『ロードスター』専用トランクマットクラフトワークスのマツダ『ロードスター』専用トランクマット
《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

クラフトワークス

マツダ ロードスター

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews