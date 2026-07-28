マツダ『ロードスター』専用トランクマット、クラフトワークスが発売　TPE素材で丸洗い可能

カー用品ブランド・CRAFTWORKS（クラフトワークス）から、マツダ『ロードスター』（ND5RC、NDERC、ND5RE、NDERE 2015年5月～）専用のトランクマットの販売が開始された。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。税込み参考販売価格は4780円より。

【画像】クラフトワークスのマツダ『ロードスター』専用トランクマット

同製品はクラフトワークスの人気3Dマットシリーズにロードスター専用モデルとして追加されたもの。国内で実車計測を行った車種専用設計により、車体との隙間をほぼゼロに抑えたフィット感が特徴とされている。マットの縁は高さ2～3cmの3D立体構造となっており、トランク内に落ちたゴミや汚れをマット外へ逃さない設計が採用されている。

クラフトワークスのマツダ『ロードスター』専用トランクマット

素材にはTPE（熱可塑性エラストマー）が用いられ、60度から100度の耐熱性と難燃性を備えることで、真夏・厳冬期の使用でも劣化しにくいとされる。防水性も持ち、水や泥は拭き取りやすい。また、工具不要で設置箇所に置くだけで装着が完了し、汚れた際はマットを取り外して水で丸洗いできる。

開発の背景には、オープンカーであるロードスターのオーナーが抱える「洗車道具や工具類をトランクに積むことで底面が汚れたり傷ついたりする」という実態があるとされ、こうした使用シーンに特化した専用品として設計されている。

クラフトワークスのマツダ『ロードスター』専用トランクマット