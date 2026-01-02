ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

タナベのエントリー車高調「サステックプロCR」にマツダ『フレアワゴン』の適合が追加

タナベ サステックプロCR　フレアワゴン装着例（最上部車高：フロント 14mmダウン / リア 23mmダウン）
  • タナベ サステックプロCR　フレアワゴン装着例（最上部車高：フロント 14mmダウン / リア 23mmダウン）
  • タナベ サステックプロCR　フレアワゴン装着例（最下部車高：フロント 49mmダウン / リア 49mmダウン）

タナベが販売中のエントリー車高調「サステックプロCR」に、マツダ『フレアワゴン』（MM94S 2023年12月～）の適合が追加された。税込み価格は10万8680円。

【画像】タナベ サステックプロCR フレアワゴン装着イメージ

サステックプロCRは、快適な乗り心地とほどよい車高ダウンを両立した、コスパにすぐれたエントリーモデルの車高調。

ダンパーピストンのリーフバルブには、バルブシート同士を密着させるためのプリロード（予圧）を必要としないノンプリロードバルブを採用。予圧が必要な従来のリーフバルブにくらべ、微低速領域のわずかな荷重変動にも敏感に反応できるので、いち早く減衰力を発生でき、車高調特有の“街乗りでの不快なゴツゴツ感”を大幅に軽減している。

タナベ サステックプロCR　フレアワゴン装着例（最下部車高：フロント 49mmダウン / リア 49mmダウン）タナベ サステックプロCR　フレアワゴン装着例（最下部車高：フロント 49mmダウン / リア 49mmダウン）

ストラットタイプのスプリングの形状は、巻き径に変化をつけることで低速での追従性と高速での粘りを共存させたバレルフォルム（タル型）スプリングを採用。街乗りでのソフトな乗り味と、高速道路でのスタビリティの高いライド感を両立している。

また、走行中の異音を防止する樹脂＋ステンレスのダブルシートリングの採用や、耐食や防錆対策も万全な特殊メッキとA6061アルミ材の採用など、エントリーモデルながらも高品質の車高調となっている。購入後使用期間2年間・走行距離4万kmの保証付き。

《ヤマブキデザイン》

