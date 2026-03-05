カロッツェリアの「ディスプレイオーディオ」なら、さまざまな音楽の聴き方を実践可能！［クルマで音楽は何で聴く？］

「ステアリングを握っているときにはいつも音楽を聴いている」というドライバーに向けて、その音楽を「何で再生するか」についての考察をお届けしている当連載。今回は、カロッツェリアの「ディスプレイオーディオ」を使うという選択肢について、その利点を紹介していく。

【画像全3枚】

◆車内音楽再生機の最右翼は「スマホ」。でも市販「メインユニット」にも注目作アリ！

さて、ここまでの記事にて説明してきたとおり、今やクルマの中で音楽を聴く場合には「スマホ」がオーディオプレーヤーとして活用されることがもっとも多い。。そして動画系コンテンツが再生される場合には、「スマホ」、「ストリーミングデバイス」、「車載用Android端末」、これらのいずれかが使われることが多くなっている。

しかし市販「メインユニット」の中には、それ自体をプレーヤーとして便利に活用できる機種がいくつかある。まず「AV一体型ナビ」では、パナソニックの『ストラーダ』とカロッツェリアの『サイバーナビ』がそれに当たる。というわけで前回の記事では、これら2機種の“プレーヤー”としての能力について説明した。

で、カロッツェリアは、ディスプレイオーディオにもプレーヤーとして特別な能力を発揮する機種を用意する。それは『DMH-SF700』と『DMH-SZ700』だ。

カロッツェリア・DMH-SF900

◆カロッツェリアは、ディスプレイオーディオでもブラウザ搭載機を用意！

なお、これら2機種の違いは以下のとおりだ。前者は本体が1DINサイズで画面はフローティング9V型、後者は本体が2DINサイズで画面は6.8V型だ。後者の方が画面が小さい分、リーズナブル。その他の機能は概ね同一だ。

で、これら2機種には実は、ブラウザが搭載されている。なので、スマホ等を接続せずともYouTube動画が観られる。つまりこれら自体が動画プレーヤーとして十分に機能する。

ところでカロッツェリアはディスプレイオーディオを計7機種ラインナップしているのだが、全般的にスマホをオーディオプレーヤーとして使う場合により使い勝手が良いように仕上げてある。

というわけで続いては、その詳細を紹介していく。なお用意されている7機種のうちの6機種が「Apple CarPlay」と「AndroidAuto」（以下、カープレイ）に対応し、先述の2機種を含む5機種が、高機能モデルとなっている。

カロッツェリア・DMH-SF600

◆「ワイヤレスカープレイ」に対応し、「ウェブリンク」も活用可能な機種も用意！

どう高機能なのかというと、先述の2機種はブラウザを搭載することが特長で、その他の3機種はブラウザは搭載しない代わりに別のスペシャル機能を装備する。

スペシャル機能とは、2つある。まず1つ目は「ワイヤレスカープレイに対応すること」だ。なのでこれを活用すると音楽ストリーミングアプリにて音楽を聴くとき、Bluetoothにて接続するよりも利便性高く音楽を楽しめる。スマホとワイヤレスで繫がり、その上で音楽ストリーミングアプリのほぼすべての操作をディスプレイオーディオの画面上にて行える。

そして2つ目は、カロッツェリア独自の機能である「ウェブリンク」だ。スマホをUSB接続並びにBluetooth接続することで、対応アプリの表示を車載機の画面に映し出せて操作も車載機の画面上にて行える。ミラーリングよりも便利に動画系コンテンツを楽しめる。

今回は以上だ。次回は、これまで説明してきた以外の外部機器にスポットを当てる。乞うご期待。