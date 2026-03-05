ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

カロッツェリアの「ディスプレイオーディオ」なら、さまざまな音楽の聴き方を実践可能！［クルマで音楽は何で聴く？］

カロッツェリア・DMH-SF700
  • カロッツェリア・DMH-SF700
  • カロッツェリア・DMH-SF900
  • カロッツェリア・DMH-SF600

「ステアリングを握っているときにはいつも音楽を聴いている」というドライバーに向けて、その音楽を「何で再生するか」についての考察をお届けしている当連載。今回は、カロッツェリアの「ディスプレイオーディオ」を使うという選択肢について、その利点を紹介していく。

【画像全3枚】

◆車内音楽再生機の最右翼は「スマホ」。でも市販「メインユニット」にも注目作アリ！

さて、ここまでの記事にて説明してきたとおり、今やクルマの中で音楽を聴く場合には「スマホ」がオーディオプレーヤーとして活用されることがもっとも多い。。そして動画系コンテンツが再生される場合には、「スマホ」、「ストリーミングデバイス」、「車載用Android端末」、これらのいずれかが使われることが多くなっている。

しかし市販「メインユニット」の中には、それ自体をプレーヤーとして便利に活用できる機種がいくつかある。まず「AV一体型ナビ」では、パナソニックの『ストラーダ』とカロッツェリアの『サイバーナビ』がそれに当たる。というわけで前回の記事では、これら2機種の“プレーヤー”としての能力について説明した。

で、カロッツェリアは、ディスプレイオーディオにもプレーヤーとして特別な能力を発揮する機種を用意する。それは『DMH-SF700』と『DMH-SZ700』だ。

カロッツェリア・DMH-SF900カロッツェリア・DMH-SF900

◆カロッツェリアは、ディスプレイオーディオでもブラウザ搭載機を用意！

なお、これら2機種の違いは以下のとおりだ。前者は本体が1DINサイズで画面はフローティング9V型、後者は本体が2DINサイズで画面は6.8V型だ。後者の方が画面が小さい分、リーズナブル。その他の機能は概ね同一だ。

で、これら2機種には実は、ブラウザが搭載されている。なので、スマホ等を接続せずともYouTube動画が観られる。つまりこれら自体が動画プレーヤーとして十分に機能する。

ところでカロッツェリアはディスプレイオーディオを計7機種ラインナップしているのだが、全般的にスマホをオーディオプレーヤーとして使う場合により使い勝手が良いように仕上げてある。

というわけで続いては、その詳細を紹介していく。なお用意されている7機種のうちの6機種が「Apple CarPlay」と「AndroidAuto」（以下、カープレイ）に対応し、先述の2機種を含む5機種が、高機能モデルとなっている。

カロッツェリア・DMH-SF600カロッツェリア・DMH-SF600

◆「ワイヤレスカープレイ」に対応し、「ウェブリンク」も活用可能な機種も用意！

どう高機能なのかというと、先述の2機種はブラウザを搭載することが特長で、その他の3機種はブラウザは搭載しない代わりに別のスペシャル機能を装備する。

スペシャル機能とは、2つある。まず1つ目は「ワイヤレスカープレイに対応すること」だ。なのでこれを活用すると音楽ストリーミングアプリにて音楽を聴くとき、Bluetoothにて接続するよりも利便性高く音楽を楽しめる。スマホとワイヤレスで繫がり、その上で音楽ストリーミングアプリのほぼすべての操作をディスプレイオーディオの画面上にて行える。

そして2つ目は、カロッツェリア独自の機能である「ウェブリンク」だ。スマホをUSB接続並びにBluetooth接続することで、対応アプリの表示を車載機の画面に映し出せて操作も車載機の画面上にて行える。ミラーリングよりも便利に動画系コンテンツを楽しめる。

今回は以上だ。次回は、これまで説明してきた以外の外部機器にスポットを当てる。乞うご期待。

《太田祥三》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

クルマで音楽は何で聴く？

パイオニア カロッツェリア

カーオーディオ

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES