手持ちの音楽ファイルを聴くなら、“車載専用機”が便利!?［クルマで音楽は何で聴く？］

「ドライブと音楽はセット」、そう考えているドライバーは多い。当連載はそんな方々に向けて、その音楽を「何で再生するか」の考察をお届けしている。今回は、車載用の「DAP：デジタル・オーディオ・プレーヤー」にスポットを当てる。

【画像全3枚】

◆「ハイレゾ音源」を聴くなら車載専用デジタル・プレーヤーを使うという手もある!?

さて、ここまでの記事にて説明してきたとおり、今やクルマの中では「スマホ」にて音楽が聴かれるのがスタンダードだ。また動画が観られる場合には、スマホ「ストリーミングデバイス」「車載用Android端末」、このいずれかが使われることが多くなっている。

ただし、手持ちの「ハイレゾ音源」を聴きたいと考える愛好家の多くは、DAPを車内に持ち込んでいると前回の記事にて説明したのだが、実をいうと、車載専用機にて音楽ファイルを再生するという手もある。

なお、今では「AV一体型ナビ」や「ディスプレイオーディオ」でも多くの機種がハイレゾ音源の再生を可能としているので、「メインユニット」を交換できるのであれば最新の市販品へと換えるのもアリだ。

しかしシステムを本格化させようとするときには、その他の手も浮上する。

その他の手としてまず上げるべきは、「パワーアンプ内蔵DSP」と「単体DSP」だ。これらの中にはプレーヤー機能も搭載している機種がある。

「プレーヤー」も内蔵した「単体DSP」の搭載例。

◆プレーヤーを搭載すると音的に有利。そして操作性の面でも利点を発揮！

なお、「プレーヤー機能」を搭載する機種は上級機である場合が多い。プレーヤー機能も持つことでもバリューが高められていて、さらには音的にも有利に働くがゆえだ。

というのも、プレーヤーも「DSP」の内部に仕込めば、回路をシンプル化できる。プレーヤー部とDSP部を最短で結べて、余計なものをはさまずに済む。もろもろを合理化できるのだ。

またプレーヤーが内蔵されていると、音的な部分以外でもメリットが出てくる。それは「操作性が上がること」だ。ちなみにDAPを使う場合には、操作性で不利が出る。DAPはスマホのようにタッチパネルにて操作するのが一般的で、結果、手元を見ずしての操作がしにくい。

対してパワーアンプ内蔵DSPや単体DSPがプレーヤーを積んでいる場合、曲送り等の操作はコントローラーにて行えるので、手元を見ずしての操作がしやすい。

オーディオテクニカ・AT-HRP5

◆音楽ファイルを再生することが多ければ、車載専用の「デジタルプレーヤー」にも注目！

なお、車載専用のDAPも存在している。オーディオテクニカの『AT-HRP5』がそれだ。ちなみに当機は、表示を車載機のモニターに映し出せるので選曲等がしやすい。そして操作はリモコンにて行えるので、手元を見ずして扱える。ハイレゾ音源を聴くことが多いというのなら、この手もある。

ところで、家庭にてブルーレイディスクをたくさん保有しているというのなら、それを車内でも観たくなる。そうであれば、「ポータブル・ブルーレイディスク・プレーヤー」を車内に持ち込むのはアリだ。

ちなみに愛用のメインユニットにHDMI入力端子が備わっていればそれをデジタル接続できるのだが、スマホのデジタル接続も行いたいなら、「セレクター」を導入すると便利だ。そうすれば都度の繋ぎ換えはしなくて済み、切り替えはリモコンにて行える。

さて、当連載はこれにて終了とさせていただく。車内での音楽や動画の楽しみ方はさまざまある。当連載の各記事を参考に、自分に合った方法を見つけて、音楽とともにドライブを楽しもう♪