クロスオーバー調整のキモは「位相」！ そのコツを解説［イン・カー・リスニング学…チューニング編］

カー用音響機材の選定とセッティングにこだわりぬくという趣味を愛好するドライバーを増やそうと、その面白みや奥深さを紹介している当連載。現在は「チューニング」に関して説明している。今回は、「サブウーファー」を導入する際のセッティングのキモを解説する。

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◆「低音」を「中高音」と一体化できるか否かがポイント。その鍵となるのが「位相」！

さて、サブウーファーをナチュラルに鳴らそうとするときには、そこから聴こえて来る音が「フロントスピーカー」から放たれる音と渾然一体となるように「サウンド・チューニング」を行う必要がある。そしてその設定が上手くいくと、サブウーファーにて鳴らされる低音も目の前から聴こえているものと錯覚できる。

なお、このような聴こえ方のことは「低音の前方定位」と呼ばれている。で、それを実現するキモとなるのはズバリ、「位相合わせ」だ。

ところでこの「位相」とは、「音波のタイミング」だとイメージしてほしい。音は、空気中を上下動を繰り返しながら進む。静かな水面に石を投げ入れると波紋ができるが、それと同じような動きをする、というわけだ。そしてその動きのタイミングのことが位相と称されている。

「クロスオーバー」が搭載されたメインユニットを核としてシステムが組まれたオーディオカーの一例（製作ショップ:カーファイ＜神奈川県＞）。

◆位相が問題となるのは、スピーカーが複数ある場合！ なぜなら…

ちなみにこの位相は、スピーカーが1つしかない場合には問題とならない。しかし複数のスピーカーがあり、それらから同じ音が聴こえてくるときには問題となる。

で、サブウーファーを導入して「クロスオーバー」を設定するとき、「フロントスピーカー」とサブウーファーの再生範囲の境目を仮に「60Hz」とした場合、「60Hz」付近の音は「ドアスピーカー」とサブウーファーの両方から聴こえてくる。そのときにそれぞれの「音波のタイミング」がシンクロしないと、それらの音が一体化しない。

というわけでクロスオーバー機能の中には「位相切り替えスイッチ」も備えられていて、これにて位相の「正・逆」を切り替えられる。そしてサブウーファー側の位相を切り替えてみて、聴こえ方が大きく変わったら儲けものだ。音量が大きくなり向かってくる感じが強く感じられる方が位相が合った状態だと判断できる。

「クロスオーバー」が搭載されたメインユニットを核としてシステムが組まれたオーディオカーの一例（製作ショップ:カーファイ＜神奈川県＞）。

◆スロープを変えると「音波のタイミング」も変化する。その作用を活用！

しかし、位相の正・逆を切り替えても聴こえ方があまり変わらないことがある。「ドアスピーカー」とサブウーファーとの位相のズレ方が正反対の場合は正・逆を切り替えればどちらかがジャストで合うが、ズレ方が中途半端な状態であれば、正・逆を切り替えてもどっちつかずの状態から脱せない。

その場合には、「スロープ」を操作してみよう。スロープとは再生範囲の境目から外側の音が減衰していくその「減衰率」を設定するパラメーターだが、これを1段階進めるか戻すかすると、「音波のタイミング」が90度変化する。結果、正・逆を切り替えたときに聴こえ方に変化が現れる。そうなったらしめたものだ。

正・逆を切り替えて音を聴き比べ、音量が大きくなってしかも向かってくる感じが強くなる方を選択すれば、位相合わせを完了できる。

今回はここまでとさせていただく。次回は、最終的な仕上げ方について解説する。お読み逃しのなきように。