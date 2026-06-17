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『カローラクロス ハイブリッド GRスポーツ』がカプラーオンでパワーアップ！ ブリッツ「パワコンX」が適合

ブリッツ パワコンX　カローラクロス ハイブリッド GRスポーツ装着例
  • ブリッツ パワコンX　カローラクロス ハイブリッド GRスポーツ装着例
  • パワーチェックグラフ：最高出力約10.7PS、最高トルク約12.6Nmのアップを実現

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）が販売中のエンジン出力向上デバイス「Power Con X（パワコンX）」に、トヨタ『カローラクロス ハイブリッド GRスポーツ』（MXGH15 2025年8月～）の適合が追加された。税込み価格は2万8600円。

【画像全2枚】

パワコンXは、従来の「パワコン」を進化させた新製品で、本体ユニット側面に「OFF/モード1/モード2」の切り替えスイッチを新たに搭載している。従来品同様の出力向上を実現する「モード2」に加え、比率を約半分に抑えてよりマイルドな出力を実現する「モード1」を新設定している点が特長だ。

また、従来品ではカプラー取り外しが必要だったノーマル復帰が、スイッチ操作で可能になった点も大きな改良点だ。さらに、NA用とターボ用の商品ラインアップを統一し、選びやすさとわかりやすさも向上している。

完全カプラーオン設計により電源などの配線加工は一切不要。取り付けに必要なショートパーツは全て同梱されていて、実装はエンジンルーム内で完結し、簡単に取り付けができる。

同社によるシャシーテストでは、『カローラクロス ハイブリッド GRスポーツ』への装着後、最高出力約10.7PS、最高トルク約12.6Nmのアップが計測されている。

《ヤマブキデザイン》

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