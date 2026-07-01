トヨタ『カローラ クロス』一部改良、安全性能を強化…60周年記念特別仕様車Z「Adventure」も設定

トヨタ自動車は7月1日、SUV『カローラ クロス』を一部改良するとともに、『カローラ』誕生60周年を記念した特別仕様車Z「Adventure」を設定し、発売した。

【画像】トヨタ・カローラクロス の「Z“Adventure”」

■カローラシリーズ60周年記念特別仕様車Z「Adventure」

今回の特別仕様車は、カローラシリーズ60周年記念仕様の第三弾として設定された。

トヨタ・カローラクロス の「Z“Adventure”」

フロントグリルやバンパーを中心にデザインを大幅に変更し、アウトドアイメージを強化しているのが特徴だ。

主な特別装備として、60周年を記念したロゴステッカー（フロントフェンダー左右）を採用。ラジエーターグリルは専用デザインのメテオコート仕上げとなり、グリルモールはブラック塗装が施されている。

フロント＆リヤバンパーロアガーニッシュはメタルストリームメタリック塗装、ドアウインドゥフレームモールディングはブラックを採用した。

タイヤは215/60R17サイズで、17インチアルミホイール（マットグレーメタリック塗装）を装着する。

トヨタ・カローラクロス の「Z“Adventure”」

シートはミネラル（新色）を採用し、合成皮革＋ファブリックシート（ステッチ付）の表皮を使用。本革巻き3本スポークステアリングホイールやインサイドドアハンドル、インパネオーナメント類にはスモークシルバーメタリック加飾が施されている。

ボディカラーはツートーンの3色を設定。「ブラック×ホワイトパール」「ブラック×マッドバス」「ブラック×アーバンカーキ」から選択できる。

■一部改良のポイント

一部改良では、「GR SPORT」および「Z」グレードに安全・利便装備を標準化し、商品力を強化した。

追加された主な標準装備は、ブラインドスポットモニター＋安心降車アシスト、パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）、パーキングサポートブレーキ（後方接近車両＋後方歩行者）、トヨタ チームメイト〔アドバンスト パーク〕＋パーキングサポートブレーキ（周囲静止物）、ステアリングヒーターの5項目だ。