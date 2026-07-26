『カローラクロス』用、テインの純正互換ショックアブソーバー「エンデュラ・プロ」発売

サスペンション専門メーカー・テインが、ショックアブソーバー「エンデュラ・プロ・プラス」にトヨタ『カローラクロス』『カローラクロスハイブリッド』の適合が追加された。

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「エンデュラ・プロ・プラス」は16段の伸/縮同時減衰力調整機構を搭載したワンランク上の純正互換高機能ショックアブソーバ。海外ラリーでの実績からフィードバックしたハイドロ・バンプ・ストッパー（H.B.S.）機構を搭載し、フル乗車時や積載時の快適性をアップするとともに耐久性もアップ。

新プラットフォーム「シールド構造」を採用することで、高品質とコストダウンを両立。減衰力調整により、ノーマルよりもコンフォート、またノーマルよりもスポーティにと幅広く楽しめるよう仕上げられている。。

適合が追加されたのは、トヨタ・カローラクロス（MXGA10 2023年10月～）、カローラクロスハイブリッド（ZVG13 2023年10月～ FF/ZVG16 2023年10月～ 4WD）で、税込み価格は8万2500円。

テイン エンデュラ・プロ トヨタ・カローラクロス/カローラクロスハイブリッド（FF）用

「エンデュラ・プロ」は減衰力調整に固定式を採用した純正互換高機能ショックアブソーバ。市街地走行など日常の快適性能向上を主眼にチューニングされている。シェルケースは純正より強度・オイル容量ともにアップされ、こちらもH.B.S.を搭載、「シールド構造」の採用で高品質とコストダウンを両立している。

こちらに適合が追加されたのは、FFのカローラクロス（MXGA10）とカローラクロスハイブリッド（ZVG13）のみとなっている。税込み価格は7万3700円。

いずれの製品も3年または6万kmの製品保証が付帯する。