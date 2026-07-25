テイン、ダイハツ『ミラ』適合の車高調「フレックスZ」「ストリートベイシスZ」の2製品を発売

テインからダイハツ『ミラ』（L275S 2006年12月～2013年3月）適合の車高調2製品が新発売。フルスペックモデル「フレックスZ」が15万1800円（税込）、ベーシックモデル「ストリートベイシスZ」が10万1200円（税込）。

【画像】ダイハツ『ミラ』適合の車高調「フレックスZ」「ストリートベイシスZ」

「フレックスZ」は減衰力調整に16段伸/縮同時調整、車高調整機構に複筒式・全長調整式を採用した“プライス以上の価値を持つ”国産フルスペック車高調。シールド構造を採用することで、減衰力調整・全長調整式・アッパーマウント付属（一部）とフルスペックでありながら、高品質とロープライスを両立した人気の車高調キットとなっている。

テイン フレックスZ ダイハツ・ミラ装着例（基準車高純正比：フロント 40mmダウン / リア 50mmダウン）

今回発売のミラ用では、フロントに強化ゴムアッパーマウントが付属（リアは純正を使用）。装着することで、スプリングレートと減衰力のチューニングによりノーマルの腰高感と少し曖昧なステアリングフィールを改善し、街乗りなど低中速走行から高速道路などでの快適性とスタビリティ向上が図られている。また、走行中の減衰力自動調整を可能にするEDFCシリーズによる電子制御化にも対応。

「ストリートベイシスZ」は車高調のベーシックモデルで、シールド構造を採用。減衰力調整にシンプルな構造のネジ式車高調整機構を採用し、前後ともに16段伸/縮同時調整、セッティングは街乗りでの乗り心地を重視した車高調となっている。

テイン ストリートベイシスZ ダイハツ・ミラ用

ミラ用では、ボディロールを低減しノーマルの腰高感と少し曖昧なステアリングフィールを改善。街乗りなど日常の快適性能とスタビリティ向上を重点にチューニングが施されている。アッパーマウントは前後とも純正を使用し、EDFCシリーズには非対応。

いずれの製品にも3年または6万kmの製品保証が付帯している。