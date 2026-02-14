D-SPORT、ダイハツ車向け・チタングラデーション仕上げの「プレミアムマフラーカッター Ver.T」発売

SPKのダイハツ車チューニングブランド・D-SPORT（ディースポーツ）から、「プレミアムマフラーカッター Ver.T」が新発売。税込み価格は2万900円で、2月中旬より受注が開始される。

【画像】D-SPORTのダイハツ車向け「プレミアムマフラーカッター Ver.T」

同製品は、長年好評を得て販売されてきた「マフラーカッター」に、レーシングスピリット漂うチタンヒートグラデーション仕上げを追加した新モデルだ。本体には錆びにくく長持ちするSUS304ステンレスを全体に使用している。

取り付けは純正マフラーを交換せずに装着できるボルトオン構造を採用した。車両側への加工を必要とせず、手軽に車両後部の外観を変更できる。参考取付時間は約0.5時間の設定。

D-SPORTのダイハツ車向け「プレミアムマフラーカッター Ver.T」

上部にはD-SPORTロゴも刻印され、ドレスアップ性とスポーティなデザイン性を両立したスタイリングを実現でき、後方に張り出すチタンカラーのオーバー形状により、リアビューに存在感を与える設計となっている。

対応車種は『エッセ』『キャスト』『ムーヴ』『タント』『ハイゼット』『ブーン』『ミラ』『アトレー』『ウェイク』『タフト』『コンテ』『トール』『トコット』『ロッキー」など、ダイハツ車27車種。適合車種により品番は2種類あるが、価格は共通となっている。

なお、好評販売中の「プレミアムマフラーカッター S1」には、今回同時にダイハツ・ムーヴ（LA850S, LA860S 2025年6月～）の適合が追加された。こちらもSUS304のオールステンレス製で、エンド部は106×76mmのオーバル形状。テール内部を黒く塗装し、排ガスによる汚れや純正テールが目立ちにくい仕様となっている。

4点固定に加え、フックの溶接、バンドの同梱で落下防止対策も万全。こちらも上部にD-SPORTロゴが刻印され、機能とルックスを兼ね備えた“プレミアム”なマフラーカッターとなっている。税込み価格は1万8150円。