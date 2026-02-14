ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

D-SPORT、ダイハツ車向け・チタングラデーション仕上げの「プレミアムマフラーカッター Ver.T」発売

D-SPORTのダイハツ車向け「プレミアムマフラーカッター Ver.T」
  • D-SPORTのダイハツ車向け「プレミアムマフラーカッター Ver.T」
  • D-SPORTのダイハツ車向け「プレミアムマフラーカッター Ver.T」
  • D-SPORTのダイハツ車向け「プレミアムマフラーカッター Ver.T」
  • D-SPORTのダイハツ車向け「プレミアムマフラーカッター Ver.T」
  • 「プレミアムマフラーカッター S1」には、ダイハツ・ムーヴの適合も追加された

SPKのダイハツ車チューニングブランド・D-SPORT（ディースポーツ）から、「プレミアムマフラーカッター Ver.T」が新発売。税込み価格は2万900円で、2月中旬より受注が開始される。

【画像】D-SPORTのダイハツ車向け「プレミアムマフラーカッター Ver.T」

同製品は、長年好評を得て販売されてきた「マフラーカッター」に、レーシングスピリット漂うチタンヒートグラデーション仕上げを追加した新モデルだ。本体には錆びにくく長持ちするSUS304ステンレスを全体に使用している。

取り付けは純正マフラーを交換せずに装着できるボルトオン構造を採用した。車両側への加工を必要とせず、手軽に車両後部の外観を変更できる。参考取付時間は約0.5時間の設定。

D-SPORTのダイハツ車向け「プレミアムマフラーカッター Ver.T」 D-SPORTのダイハツ車向け「プレミアムマフラーカッター Ver.T」

上部にはD-SPORTロゴも刻印され、ドレスアップ性とスポーティなデザイン性を両立したスタイリングを実現でき、後方に張り出すチタンカラーのオーバー形状により、リアビューに存在感を与える設計となっている。

対応車種は『エッセ』『キャスト』『ムーヴ』『タント』『ハイゼット』『ブーン』『ミラ』『アトレー』『ウェイク』『タフト』『コンテ』『トール』『トコット』『ロッキー」など、ダイハツ車27車種。適合車種により品番は2種類あるが、価格は共通となっている。

なお、好評販売中の「プレミアムマフラーカッター S1」には、今回同時にダイハツ・ムーヴ（LA850S, LA860S 2025年6月～）の適合が追加された。こちらもSUS304のオールステンレス製で、エンド部は106×76mmのオーバル形状。テール内部を黒く塗装し、排ガスによる汚れや純正テールが目立ちにくい仕様となっている。

4点固定に加え、フックの溶接、バンドの同梱で落下防止対策も万全。こちらも上部にD-SPORTロゴが刻印され、機能とルックスを兼ね備えた“プレミアム”なマフラーカッターとなっている。税込み価格は1万8150円。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ダイハツ エッセ

ダイハツ キャスト

ダイハツ ムーヴ

ダイハツ タント

ダイハツ ハイゼット

ダイハツ ブーン

ダイハツ ミラ

ダイハツ アトレー

ダイハツ ウェイク

ダイハツ タフト

ダイハツ ムーヴコンテ

ダイハツ トール

ダイハツ ミラトコット

ダイハツ ロッキー

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES