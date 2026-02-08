「ついにEV商用車が爆誕！」トヨタ『ピクシス バン』にSNSも注目！「エブリイはまだか」の声も

トヨタ自動車は2月2日、軽商用車『ピクシス バン』に新たにバッテリーEV（BEV）モデルを設定し発売した。ダイハツ『e-ハイゼットカーゴ』のOEM版となる。SNSでは、「ついにダイハツさんからEV商用車が爆誕！！」「思ったより保守的」など、話題となっている。

【画像】軽商用車『ピクシス バン』のEV

今回のBEVモデルは、トヨタ、スズキ、ダイハツの3社が各々の技術を持ち寄り共同開発したBEVシステム「e-SMART ELECTRIC」を搭載。後輪駆動方式で最高出力47kW、最大トルク126N・mの電動モーターを備え、静かな走行と高い加速性を実現。大容量36.6kWhの薄型リチウムイオンバッテリーを床下に配置し低重心化と車体剛性を高めている。

トヨタ『ピクシス バン』のEV

一充電あたりの航続距離はWLTCモードで257kmを実現し、急速充電にも対応。50kW以上の急速充電器を利用すると約50分で80％まで充電可能だ。さらに、最大1500Wの外部給電機能を標準装備し、車内のアクセサリーコンセントから給電できる。停電時には別売りのV2H機器と連携し家庭用電力としても利用可能で、防災面の強化も図られている。

安全面では、ダイハツの登録商標である最新の予防安全機能「スマートアシスト」を搭載。交差点での衝突警報や衝突回避支援ブレーキ機能により対向車や歩行者を認識し、事故防止に寄与する。

トヨタ『ピクシス バン』のEV

販売は月販50台を目標とし、充電関連の販売店装着オプションとして「トヨタ6kW充電器」や電気使用量を監視する「充電器用デマンドコントローラー」を設定。加えて、トヨタの充電サービス「TEEMO」にも対応し、外出先での充電利便性を向上させている。

ピクシス バンBEVは日本の商用車市場における環境対応を強化し、ラストワンマイルの物流を支える重要なモデルとして位置付けられる。トヨタは今後も電動化を推進し、持続可能な移動手段の提供とカーボンニュートラル実現を目指していく。

トヨタ『ピクシス バン』のEV

X（旧Twitter）では、「ピクシスバンのEVも発表されたか」「ついにダイハツさんからEV商用車が爆誕！！」など、新たなEV商用車の誕生に喜びの声が集まった。

また、「EVといえどもエレクトロシフト付くとは思わなくて違和感」「Bレンジ無いのもこの系統では珍しいですね」「バッテリー容量でサクラ/N-ONE・VAN :eに揃えるんだ。思ったより保守的」などの意見も寄せられた。

このほか、「（スズキ）エブリイはまだか」など、続々とEV商用車が誕生するのを心待ちにする声も見られた。