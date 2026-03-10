ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「並のディーゼル4駆上回っとる」後輪トルクが1900Nm!? ジープ、日本初の4WDハイブリッド『アベンジャー 4xe』にSNSも注目

ジープ・アベンジャー 4xe
  • ジープ・アベンジャー 4xe
  • ジープ・アベンジャー 4xe
  • ジープ・アベンジャー 4xe
  • ジープ・アベンジャー 4xe
  • ジープ・アベンジャー 4xe
  • ジープ・アベンジャー 4xe
  • ジープ・アベンジャー 4xe
  • ジープ・アベンジャー 4xe

ステランティスジャパンは3月5日、ジープブランドで日本初となる四輪駆動ハイブリッドモデル『アベンジャー 4xe ハイブリッド』を発売した。SNSでは、「ええやん」「並のディーゼル4駆上回っとるやんけ」など、注目を集めている。

【画像】ジープ アベンジャー 4xe ハイブリッド

アベンジャーは、日常で扱いやすいサイズにジープらしい冒険心あふれるデザインと機能性を凝縮したコンパクトSUV。2024年9月に発表した電気自動車（BEV）モデルに続き、今回新たに四輪駆動ハイブリッドモデルがラインナップに加わる。

ジープとして初めて導入される48Vハイブリッド電動AWDシステムを搭載。1.2リットル直列3気筒ターボエンジンに始動用と前輪駆動用の2つのモーター、さらにリアアクスルの後輪駆動用モーターを組み合わせたパワートレインを採用する。

ジープ・アベンジャー 4xeジープ・アベンジャー 4xe

市街地ではモーターによる電動走行での発進を基本とし、走行状況によって約30km/hまで電気モーターのみで走行可能。減速時にはエネルギー回収を行い、欧州仕様の実走行評価では市街地走行時間の50%以上をエンジン停止状態で走行した実績を持つ。48Vシステムながら100%電動走行も可能で、システム合計最高出力は145ps、燃費は19.0km/L（WLTCモード）を実現している。

電動モーターと走行モード制御を組み合わせた電動AWDシステムにより、速度域に応じて前後の駆動力配分を自動で最適化。走行モードシステム「Selec Terrain」にはAUTO、SPORT、SNOW、SAND/MUDの4モードを設定する。

後輪側には減速比22.7:1のリデューサーを備えた電動モーターを搭載し、1900Nm相当のホイールトルクを発生。ぬかるみや雪道、砂地など滑りやすい路面でも高い走破性を発揮する。ヒルディセントコントロールも標準装備する。

ジープ・アベンジャー 4xeジープ・アベンジャー 4xe

4xe Hybridはオフロード志向のデザインと装備を採用。専用フロントバンパーによりアプローチアングルをBEVモデル比で2度拡大し、ルーフレールやリア牽引フック、オールシーズンタイヤを標準装備する。

リアには専用設計のマルチリンクサスペンションを採用し、荒れた路面での走破性とオンロードでの快適性を両立。アダプティブクルーズコントロール（STOP＆GO付）や衝突被害軽減ブレーキなど先進運転支援機能も標準装備する。

インテリアは10.25インチのフルカラーマルチビューディスプレイとタッチパネルモニターを装備。合計約26Lの収納スペースや撥水加工ファブリックシートを採用した。

ジープ・アベンジャー 4xeジープ・アベンジャー 4xe

メーカー希望小売価格は499万円（税込）から。

X（旧Twitter）では、「ええやん」「変にBEVにするよりまだまだHEVでええ」といったコメントや、「ジープ アベンジャー4xeハイブリッドやべぇな」「並のディーゼル4駆上回っとるやんけ」など、そのスペックも注目を集めている。

また、ブランドアンバサダーとしてスノーボーダーの平野歩夢選手が起用されたことも話題となっており、「アンバサダー就任おめでとうございます」「かっこよすぎる・・・」といったコメントが寄せられていた。

《鴛海千穂》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ジープ アベンジャー（Avenger）

ジープ（Jeep）

SUV・クロスオーバー

ステランティス

ハイブリッドカー HV、HEV

口コミ記事

トピック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES