「並のディーゼル4駆上回っとる」後輪トルクが1900Nm!? ジープ、日本初の4WDハイブリッド『アベンジャー 4xe』にSNSも注目

ステランティスジャパンは3月5日、ジープブランドで日本初となる四輪駆動ハイブリッドモデル『アベンジャー 4xe ハイブリッド』を発売した。SNSでは、「ええやん」「並のディーゼル4駆上回っとるやんけ」など、注目を集めている。

【画像】ジープ アベンジャー 4xe ハイブリッド

アベンジャーは、日常で扱いやすいサイズにジープらしい冒険心あふれるデザインと機能性を凝縮したコンパクトSUV。2024年9月に発表した電気自動車（BEV）モデルに続き、今回新たに四輪駆動ハイブリッドモデルがラインナップに加わる。

ジープとして初めて導入される48Vハイブリッド電動AWDシステムを搭載。1.2リットル直列3気筒ターボエンジンに始動用と前輪駆動用の2つのモーター、さらにリアアクスルの後輪駆動用モーターを組み合わせたパワートレインを採用する。

ジープ・アベンジャー 4xe

市街地ではモーターによる電動走行での発進を基本とし、走行状況によって約30km/hまで電気モーターのみで走行可能。減速時にはエネルギー回収を行い、欧州仕様の実走行評価では市街地走行時間の50%以上をエンジン停止状態で走行した実績を持つ。48Vシステムながら100%電動走行も可能で、システム合計最高出力は145ps、燃費は19.0km/L（WLTCモード）を実現している。

電動モーターと走行モード制御を組み合わせた電動AWDシステムにより、速度域に応じて前後の駆動力配分を自動で最適化。走行モードシステム「Selec Terrain」にはAUTO、SPORT、SNOW、SAND/MUDの4モードを設定する。

後輪側には減速比22.7:1のリデューサーを備えた電動モーターを搭載し、1900Nm相当のホイールトルクを発生。ぬかるみや雪道、砂地など滑りやすい路面でも高い走破性を発揮する。ヒルディセントコントロールも標準装備する。

ジープ・アベンジャー 4xe

4xe Hybridはオフロード志向のデザインと装備を採用。専用フロントバンパーによりアプローチアングルをBEVモデル比で2度拡大し、ルーフレールやリア牽引フック、オールシーズンタイヤを標準装備する。

リアには専用設計のマルチリンクサスペンションを採用し、荒れた路面での走破性とオンロードでの快適性を両立。アダプティブクルーズコントロール（STOP＆GO付）や衝突被害軽減ブレーキなど先進運転支援機能も標準装備する。

インテリアは10.25インチのフルカラーマルチビューディスプレイとタッチパネルモニターを装備。合計約26Lの収納スペースや撥水加工ファブリックシートを採用した。

ジープ・アベンジャー 4xe

メーカー希望小売価格は499万円（税込）から。

X（旧Twitter）では、「ええやん」「変にBEVにするよりまだまだHEVでええ」といったコメントや、「ジープ アベンジャー4xeハイブリッドやべぇな」「並のディーゼル4駆上回っとるやんけ」など、そのスペックも注目を集めている。

また、ブランドアンバサダーとしてスノーボーダーの平野歩夢選手が起用されたことも話題となっており、「アンバサダー就任おめでとうございます」「かっこよすぎる・・・」といったコメントが寄せられていた。