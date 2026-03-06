ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ジープに日本初の四輪駆動ハイブリッド、「アベンジャー 4xe」発売…499万円から

ステランティスジャパンは3月5日、ジープブランドで日本初となる四輪駆動ハイブリッドモデル「アベンジャー 4xe ハイブリッド」を全国のジープ正規ディーラーで発売した。メーカー希望小売価格は499万円(税込)からだ。

アベンジャーは、日常で扱いやすいサイズにジープらしい冒険心あふれるデザインと機能性を凝縮したコンパクトSUV。2024年9月に発表した電気自動車(BEV)モデルに続き、今回新たに四輪駆動ハイブリッドモデルがラインナップに加わる。

1.2L直列3気筒ターボエンジンに始動用と前輪駆動用の2つのモーター、さらにリアアクスルに後輪駆動用のモーターを組み合わせた48Vハイブリッド電動AWDシステムを搭載。ジープとして初めて導入されるパワートレインだ。

市街地ではモーターによる電動走行での発進を基本とし、走行状況によって約30km/hまで電気モーターによる走行が可能。信号等での減速時にもスマートにエネルギー回収を行い、欧州仕様の実走行評価では市街地走行時間の50%以上をエンジン停止状態で走行した実績を持つ。48Vシステムでありながら100%電動走行もこなすスマートなハイブリッドシステムだ。システム合計最高出力は145ps、燃費は19.0km/L(WLTCモード)を実現している。

電動モーターと走行モードに応じた制御を組み合わせた電動AWDシステムを採用し、速度域に応じて前後の駆動力配分を自動で最適化する。

路面状況やドライバーが求める走行スタイルに応じて、走行特性や駆動力配分を最適化する走行モードシステム「Selec Terrain」には、AUTO、SPORT、SNOW、SAND/MUDの4つの走行モードを設定。AUTOモードでは0から30km/hにおいて電動モーターによる前輪駆動走行、約30から90km/hにおいてはオンデマンドAWD(必要時のみ後輪に駆動力を付与)、そして約90km/h以上では効率を優先した前輪駆動へ切り替わる。

後輪側には減速比22.7:1のリデューサーを介して駆動力を増幅する電動モーターを搭載し、1900Nm相当のホイールトルクを発生させることで、ぬかるみ・雪道・砂地などの滑りやすい路面でも高い走破性を実現すると同時に、力強い牽引力を発揮する。さらにヒルディセントコントロールを標準装備し、急な下り坂でも車速を一定に保ちながら安定した走行をサポートする。

4xe Hybridは、よりオフロード指向のデザインと装備を採用している。フロントバンパーには専用デザインを施し、フロントフェイシア下部はオフロード走行で重要なアプローチアングルをBEVモデル比2度の角度を拡大した形状とした。フォグランプはBEVモデルよりもその位置を高く、より外側に配置し、夜間の視認性を向上させている。

さらにルーフレールやリア牽引フック、全天候対応のオールシーズンタイヤを標準装備し、アウトドアでの信頼性と使い勝手を高めている。

リアには4xe Hybrid専用に設計されたマルチリンクサスペンションを採用することで、荒れた路面での走破性の向上のみならず、オンロードでのコーナリングや高速走行でも快適な乗り心地と安定した走りを実現している。

「アベンジャー 4xe ハイブリッド」には先進の運転支援機能が標準装備されており、市街地からアウトドアまでドライバーの安全をサポートする。

主な装備は、アダプティブクルーズコントロール(STOP & GO機能付)、レーンポジショニングアシスト、レーンキーピングアシスト、トラフィックサインレコグニション、衝突被害軽減ブレーキ、ライバーアテンションアラート、ブラインドスポットモニター、ハンズフリーパワーリフトゲートなど。

「Design to Function(機能性あってのデザイン)」をテーマとし、視認性の高いフルカラーの10.25インチ・マルチビューディスプレイと10.25インチのタッチパネルモニターを装備。優れた操作性と見やすさを両立させている。

さらに、ダッシュボード下部、大型センターコンソール、ドアポケットに合計約26Lの収納スペースを確保し、日常からレジャーまで使い勝手の良い室内空間を実現した。

シートには、雨天時やアウトドア後の泥はね、水濡れもすぐに拭き取れる、実用性と耐久性に優れた撥水加工のファブリックを採用。シートにも「X-camo」模様を取り入れ、エクステリアと統一した意匠を楽しめる。

ボディカラーは新色の「コンクリート」に加え、「サン」、「ボルケーノ」、「スノー」の4色展開。サンルーフと18インチアルミホイールを装備した、デザイン性と開放感をさらに高めたスタイルパック仕様も用意した。

初の四輪駆動ハイブリッドモデルの発表を記念し、「Jeep アベンジャー 4xe ハイブリッド ローンチ エディション」を100台限定で発売する。メーカー小売希望価格は509万円(税込)。

ボディカラーに白色の「スノー」を採用し、ボンネットにはアベンジャーのサインが際立つ専用のフードデカールをあしらい、フロントまわりに配したグリーンのアクセントに加え、ブラックペイントルーフによって、精悍な個性を強調した特別な装いとなっている。

