日産『エルグランド』新型、「AUTECH」のデザインを先行公開…“至福の空間”仕様の「VIP」も

日産モータースポーツ＆カスタマイズは8日、今夏発売を予定している新型日産『エルグランド』をベースにしたカスタムカー「AUTECH（オーテック）」のデザインを、標準モデルの正式発表に先駆けて公開した。

【詳細画像】日産『エルグランド AUTECH』と3タイプのカスタム車

さらにこのほか、「AUTECH LINE（オーテックライン）」「VIP」「ステップタイプ」と3タイプのカスタムカーも用意されることが明らかになった。

新型エルグランドは、16年ぶりのフルモデルチェンジが予定されている高級ミニバン。2025年10月の「ジャパンモビリティショー2025」で初公開され、注目を集めていた。

◆ブランドのフラッグシップとなる「エルグランド オーテック」

日産 エルグランド AUTECH

新型エルグランドは、第3世代となる日産のハイブリッドシステム「e-POWER」と進化した電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を搭載。さらにインテリジェントダイナミックサスペンションを採用することにより、乗員全員が感じられるプレミアムミニバンにふさわしい乗り心地の良さや、エルグランドのDNAである「運転の楽しさ」をさらにレベルアップさせた。威風堂々としたデザインや、プライベートラウンジのような空間をめざしたという広々とした洗練されたインテリアが特徴だ。

今回、先行して公開された「エルグランド オーテック」は、オーテックブランドのフラッグシップモデルとなり、様々な装備を追加することでブランドコンセプトである「プレミアムスポーティ」を内外装で体現したモデルとなる。

日産 エルグランド AUTECH

エクステリアには、オーテック発祥の地である湘南・茅ヶ崎の海にインスパイアされたデザインのアイテムを装備。海面の煌めきを表現したドットパターンのフロントグリルを大きく配し、海を進むボートの後方に生じる波のパターン「航跡波」をモチーフとした模様を取り入れたシグネチャーLEDを採用した。

また、波打ち際の白波をモチーフにデザインしたメタル調フィニッシュパーツをボディ下部に装備することで低重心とワイドスタンスを演出。ダーク金属調塗装の専用18インチアルミホイールは、オーテックの頭文字“A”をモチーフにしつつ、海の中に差し込む光を表現した。

日産 エルグランド AUTECH

インテリアは、シートやドアトリム、インストパネルなど、全体をブラック基調でコーディネートし、オーテックブランドを象徴するブルーステッチを随所に配した。またシートには、よりしっとりとした触感にこだわって開発したプレミアムナッパレザーを新たに採用したほか、シート、ドアトリムに、漣（さざなみ）からインスパイアされた専用のキルティングデザインを施し、よりプレミアムで特別感のある室内空間としている。

◆個性的な3タイプのカスタムも

今回、同時に発表予定のカスタムカー「オーテックライン」「VIP」「ステップタイプ」についても先行公開。

日産 エルグランド AUTECH LINE

オーテックラインは、スタイリングに特化したカスタムを施した仕様で、新型エルグランドではオーセンティックでスポーティなスタイルを好むユーザーに向けクールかつスタイリッシュに仕立てた。エクステリアはダークメタルグレーのフロントグリル、専用のフロントプロテクターやアルミホイール、メタル調フィニッシュのドアミラーを装備。シート地はブラックで統一し、包まれる心地よさをもたらす「テーラーフィット」を採用した。

日産 エルグランド VIP

VIPは、ショーファーカーニーズに応える、至福の移動空間を追求したモデルだという。エクステリアは、ダークメタルグレーのフロントグリル、専用の18インチホイール、VIP専用エンブレムを装備したほか、特別な装飾や照明機能を備えたオートステップを装着。また、インテリアは全体をブラック基調とし、VIPの名に相応しいプレミアムナッパレザーをシートに採用。さらに、15.6インチの後席専用モニターや読書灯なども標準装備した。

日産 エルグランド ステップタイプ

ステップタイプは、エレガントな乗り降りをエスコートするおもてなし仕様。助手席と助手席側スライドドアから乗降するユーザーが、同時に使えるロングステップを採用。助手席ドアもしくは助手席側スライドドアの開閉と連動してステップが展開・格納する。ステップの踏面に加えステップ下の路面も照らすイルミネーションを装備することで、暗い場所でも安心して乗降ができるうえ、LEDの輝きがスタイリッシュさを演出する。

今回発表された4タイプを含め、新型エルグランドの価格や発売日については未発表。日産モータースポーツ＆カスタマイズのホームページでは、今回の4タイプのデザインをより詳細に確認することができる。

日産 エルグランド AUTECH