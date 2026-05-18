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日産『クリッパー』、「マルチラック」と「チェアキャブ」が仕様向上…223万8500円から

・クリッパー バン「マルチラック」は荷室を自由にアレンジでき、車中泊にも対応するオプションを設定

・クリッパー リオ「チェアキャブ」は手動スロープと電動ウインチを備えた福祉車両で、ステアリングヒーターを全車標準装備

・両モデルとも車線逸脱防止支援システムや標識認識機能を新規設定し、緊急ブレーキ性能なども向上

日産『クリッパー バン』の「マルチラック」
  • 日産『クリッパー バン』の「マルチラック」
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  • 日産『クリッパー バン』の「チェアキャブ」
  • 日産『クリッパー バン』の「チェアキャブ」

日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は、軽自動車『クリッパー バン』をベースにした「マルチラック」と、『クリッパー リオ』をベースにしたライフケアビークル（LV）「チェアキャブ」を一部仕様向上し、日産の販売会社を通じて発売した。価格は223万8500円からだ。

【画像】日産『クリッパー』の「マルチラック」と「チェアキャブ」

■クリッパー バン「マルチラック」

日産『クリッパー バン』の「マルチラック」日産『クリッパー バン』の「マルチラック」

クリッパー バン「マルチラック」は、スチールラックと有孔ボード、2種類の形状の専用ブラケット、防汚性のある専用フロアを荷室に装備したモデルだ。

趣味やレジャーのほか、配達や移動販売など幅広い用途に合わせて荷室をアレンジできる。また、脱着や装着位置を4段階で高さ調整できるベッドマットをオプション設定しており、車中泊仕様車としての使用も可能だ。

■クリッパー リオ「チェアキャブ」

日産『クリッパー バン』の「チェアキャブ」日産『クリッパー バン』の「チェアキャブ」

クリッパー リオ「チェアキャブ」は、車両後部から車いすのまま乗り込めるよう、操作が簡単な手動式スロープと、車いすの乗り降りを補助する電動ウインチを装備した福祉車両だ。

■両モデル共通の仕様向上ポイント

今回の仕様向上では、ベース車と同様に内外装の一部変更と安全装備の充実が図られた。

安全面では、「車線逸脱防止支援システム」と「標識認識機能」を新規設定したほか、「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」や「踏み間違い衝突防止アシスト」の性能を向上させた。

エクステリアはフロントバンパーの形状を変更し、フロントグリルはブラックを基調としたデザインに、ドアミラーもブラック塗装に変更した。インテリアはデジタルスピードメーターを新採用し、シート生地などの内装色をブラックで統一した。

クリッパー リオ「チェアキャブ」ではさらに、フロントおよびフロントドアガラスの熱吸収率が向上したほか、ステアリングヒーターを全車に標準装備した。

《森脇稔》

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