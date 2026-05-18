日産『クリッパー』、「マルチラック」と「チェアキャブ」が仕様向上…223万8500円から

日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は、軽自動車『クリッパー バン』をベースにした「マルチラック」と、『クリッパー リオ』をベースにしたライフケアビークル（LV）「チェアキャブ」を一部仕様向上し、日産の販売会社を通じて発売した。価格は223万8500円からだ。

【画像】日産『クリッパー』の「マルチラック」と「チェアキャブ」

■クリッパー バン「マルチラック」

日産『クリッパー バン』の「マルチラック」

クリッパー バン「マルチラック」は、スチールラックと有孔ボード、2種類の形状の専用ブラケット、防汚性のある専用フロアを荷室に装備したモデルだ。

趣味やレジャーのほか、配達や移動販売など幅広い用途に合わせて荷室をアレンジできる。また、脱着や装着位置を4段階で高さ調整できるベッドマットをオプション設定しており、車中泊仕様車としての使用も可能だ。

■クリッパー リオ「チェアキャブ」

日産『クリッパー バン』の「チェアキャブ」

クリッパー リオ「チェアキャブ」は、車両後部から車いすのまま乗り込めるよう、操作が簡単な手動式スロープと、車いすの乗り降りを補助する電動ウインチを装備した福祉車両だ。

■両モデル共通の仕様向上ポイント

今回の仕様向上では、ベース車と同様に内外装の一部変更と安全装備の充実が図られた。

安全面では、「車線逸脱防止支援システム」と「標識認識機能」を新規設定したほか、「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」や「踏み間違い衝突防止アシスト」の性能を向上させた。

エクステリアはフロントバンパーの形状を変更し、フロントグリルはブラックを基調としたデザインに、ドアミラーもブラック塗装に変更した。インテリアはデジタルスピードメーターを新採用し、シート生地などの内装色をブラックで統一した。

クリッパー リオ「チェアキャブ」ではさらに、フロントおよびフロントドアガラスの熱吸収率が向上したほか、ステアリングヒーターを全車に標準装備した。