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関東キャンピングカー商談会、イオンモール日の出で5月開催…福祉車両商談会も同時開催

関東キャンピングカー商談会
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関東キャンピングカー振興会は、「第65回 関東キャンピングカー商談会 in イオンモール日の出」を5月23日・24日の両日、東京都西多摩郡日の出町のイオンモール日の出 駐車場Aエリアで開催する。開催時間は両日とも10時00分～17時00分（雨天決行）。

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今回で65回目を迎えるこのイベントは、関東各地のキャンピングカービルダーが一堂に集まる地域密着型の商談会だ。最新モデルのキャンピングカーをはじめ、お買い得な中古車、関連パーツや用品の展示即売も行われる。来場者は協賛各社の担当者と直接じっくり話せる機会にもなっている。

会場のイオンモール日の出は、圏央道「日の出インター」から近く、関越道・中央道・東名高速などからもアクセスしやすい立地だ。電車利用の場合はJR五日市線「武蔵引田駅」から徒歩約10分となっている。大型ショッピングモールの駐車場が会場のため、食事や休憩も場内で済ませられる。

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入場料・駐車場料金はともに無料で、ペットを連れての来場も可能（ペット連れの場合はリードを付けるかケージを使用するなど、ルールに従ったペット管理が必要）。

また、同会場では「第7回 多摩福祉車両商談会」も同時開催される。イベントはFM NACK5が後援し、オートキャンパー、キャンプカーマガジン、キャンピングカーナビなどが協力する。

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《ヤマブキデザイン》

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