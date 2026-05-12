トヨタ ノア/ヴォクシー、ウェルキャブが改良…ワンタッチ式車いす固定装置を新設定

トヨタは、ノア/ヴォクシーのウェルキャブシリーズを一部改良し、5月12日に発売した。

【画像】トヨタ・ノアのウェルキャブ

今回の改良は、2026年4月に公表されたベース車と同様の内容に加え、車いす仕様車に新たな装備を追加したものだ。

■ワンタッチ式固定装置を新設定

トヨタ・ノアのウェルキャブ

従来のベルト/ワイヤー式固定装置に加え、「ワンタッチ式固定装置」を選べる新仕様が設定された。

この装置は、2本の固定アームで車いすの簡易固定用アンカーバーをつかみ、床面に電動でしっかりと固定する仕組みだ。オートロック機能を搭載しており、スイッチ操作が不要で車いすの固定を自動化できる。

また、乗車から降車までの一連の動作でしゃがむ回数が少なくなるため、介助者の身体的な負担を軽減できる点も特徴だ。

トヨタ・ノアのウェルキャブ

ワンタッチ式固定装置が追加設定される車いす仕様車は2種類だ。

タイプ1（車いす1名仕様）は、引き出し式スロープ、ショートスロープを装備。タイプ2（サードシート付）は、引き出し式スロープ、ショートスロープを採用している。

■E-Fourも一部仕様に追加

あわせて、ウェルキャブの一部仕様に四輪駆動システム「E-Four」が追加設定された。対象はサイドリフトアップチルトシート装着車とウェルジョインとなる。