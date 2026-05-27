ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

トヨタ車体、『ヴェルファイア』のカットモデルなど3つの技術を紹介…人とくるまのテクノロジー展 2026

ヴェルファイアのカットモデル（参考）
  • ヴェルファイアのカットモデル（参考）
  • トヨタ・ヴォクシー
  • トヨタ・ヴォクシー

トヨタ車体は、5月27日から開催される「人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA」に出展する。

【画像全3枚】

トヨタの商用車やミニバン・SUVの企画・開発から生産までを担う同社が、顧客の声を起点に生み出した3つの技術を、『ヴェルファイア』のカットモデルや『ヴォクシー』の実車を使って紹介する。

1つ目は「家族の愉しい時間に寄り添う技術」だ。子どもから高齢者まで乗り降りしやすくする「ユニバーサルステップ」と、バックドアを任意の位置で止められる「フリーストップバックドア」を展示する。フリーストップバックドアは、狭い場所でも荷物の積み下ろしがしやすい仕組みだ。いずれも「からくり機構」と呼ばれる動力を使わない工夫を採用している。

2つ目は「快適な移動の幸せに寄り添う技術」だ。環状骨格・ブレース・ロッカーストレート構造を組み合わせた「高剛性構造」により、振動を低減した車体を実現した。また、照明やスイッチ類を車室中央にまとめた「スーパーロングオーバーヘッドコンソール」により、室内デザインの上質化と居住性の向上を図っている。

3つ目は「持続可能な未来に寄り添う技術」だ。自動車の製造工程で出る端材をアップサイクルした素材「PEJICO（ペジコ）」と、森の適切な管理のために伐採した木材をプラスチックに配合した素材「TABWD（タブウッド）」を紹介する。いずれもカーボンニュートラルの実現と循環型社会への貢献を目指した取り組みだ。

横浜会場（パシフィコ横浜ノース、小間番号：N28）は5月27日～29日、名古屋会場（アイチ スカイ エキスポ、小間番号：9）は6月17日～19日に開催される。オンライン出展はステージ1が5月19日～6月9日、ステージ2が6月10日～7月1日の予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ車体

人とくるまのテクノロジー展 2026

人とくるまのテクノロジー展

トヨタ ヴェルファイア

トヨタ ヴォクシー、ノア

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews