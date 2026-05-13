車中泊仕様の『ノア/ヴォクシー』モデリスタが発売、「2段ラゲージ」標準装備…価格は407万円から

トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントが5月12日、トヨタ『ノア』/『ヴォクシー』（ZWR90W 2026年5月～）をベースとしたモデリスタブランドのコンプリートカー「MULTI UTILITY〈MU（エムユー）〉」を発表した。

【画像】車中泊仕様のノア/ヴォクシー「MULTI UTILITY〈MU〉

日常使いから趣味・レジャーまで幅広く対応するコンセプトのもと、複数の専用架装装備が標準で組み込まれている。

最大の特徴は、荷室に標準架装される「専用ラゲージフレーム＆ラゲージボード」だ。空間を上下2段に仕切る構造で、買い物の荷物やアウトドア用品などを仕分けて収納できる。走行時の耐荷重は60kgとされている。

モデリスタのコンプリートカー『ノア/ヴォクシー・MULTI UTILITY』

そのほかの標準架装装備として、天井に配置された6灯の専用LEDルームランプ、スマートフォンや小物を置ける専用クォータートリムトレイ、耐荷重3kgの専用ユーティリティフック、デッキサイド左側に増設されたDC12V・120Wの専用アクセサリーソケット、バックドア左側に装着される「MU」車名デカールが設定されている。

架装メーカーオプションとして「フロントベッドボード」（16万5000円）が用意されている。リヤシートを倒して3分割のベッドボードを展開すると、大人2人が横になれるフラットなスペースが確保される。総耐荷重は150kgで、荷物はラゲージボード下に収納できる。なお、走行時はベッドボードとベッドフレームの取り外しが必要となる。

販売店装着オプションとして「MU専用シートカバー」（11万円）も設定されている。カラーコーディネートと手入れのしやすさに配慮した設計で、シートバックにはギアやポーチを取り付けられるベルトが備わっている。

モデリスタのコンプリートカー『ノア/ヴォクシー・MULTI UTILITY』

ボディカラーはノア・ヴォクシー共通でプラチナホワイトパールマイカ〈089〉（メーカーオプション3万3000円）、アーバンロック〈1M6〉、ニュートラルブラック〈229〉の3色が設定されている。ノアにはメタルストリームメタリック〈1K0〉も用意されている。

主要諸元は全長4695mm、全幅1730mm、全高1895mm、室内長×室内幅×室内高が2100×1470×1405mm。車両重量はノアが1640kg、ヴォクシーが1650kg。

架装メーカー希望小売価格（消費税10％込み）はノアが407万円、ヴォクシーが412万600円。北海道地区は寒冷地仕様を含み、ノアが413万7100円、ヴォクシーが418万7700円となっている。価格には上記オプション費用は含まれず、保険料や登録料などの諸費用は別途必要となる。

モデリスタ ノア・MULTI UTILITY