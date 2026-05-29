新型トヨタ『ハイラックス』用GRパーツ登場！ スタイルと機能性を両立した6アイテム

トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントが、新型トヨタ『ハイラックス』（226系 2026年5月～）向けのGRパーツ6種を発売した。スタイリングの強化と走行性能の向上を両立させたラインナップとなっている。

【画像】新型トヨタ『ハイラックス』用GRパーツ

スタイリング系アイテムとして、台形ワイド形状のGRフロントグリル（税込6万7100円）が用意されている。グロスブラック（ツヤあり）塗装により、力強く堅牢な印象が演出されている。

GRスポーツサイドバイザー（税込5万5000円）は、フロントガラス開口後端部から外気の再侵入を防ぐ形状により車内の換気性能が向上している。エアロスタビライジングフィンも設けられており、走行安定性やステアリング応答性の向上にも寄与している。

新型トヨタ『ハイラックス』用GRパーツ

GRドレスアップマフラー（税込14万800円）は、テールエンド径100mmの大径2本出し仕様。リヤビューにスポーティなアクセントが加えられている。なお、モデリスタ製リヤアンダーカバー装着車には取り付けできないので注意。

GRマッドフラップ（税込4万700円）はブラックとレッドの2色が選べ、オフロードスタイルの存在感を高めるアイテムとして設定されている。

走行性能に関わるアイテムとしては、GR「パフォーマンスダンパー」セット（税込11万円）が用意されている。車種専用設計により、走行中の不快な振動や騒音が軽減されるほか、操縦安定性の向上も図られている。

GRドアスタビライザー

GRドアスタビライザー（1台分・税込3万3000円、1セット2個・税込1万6500円）は、車両標準のドアストライカー／キャッチを置き換える剛性向上アイテム。ドアの隙間を埋めることでステアリング操作時の車両反応が向上し、リニアなレスポンスが得られるとしている。

全6アイテムはハイラックスのZおよびZ「アドベンチャー」グレードに装着可能。GRパーツの保証期間は、一部消耗品を除き装着日から1年間または走行距離2万kmまでとなっている。