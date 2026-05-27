450馬力の高性能ピックアップトラック、フォード F-150 ラプター スーパークルーを精密に再現…AUTOart製

AUTOartは、1/18スケールのミニカー「フォード F-150 ラプター スーパークルー 2019」を5月28日に発売する。

【画像】1/18スケールのミニカー「フォード F-150 ラプター スーパークルー 2019」

価格は4万2900円（税込）で、販売はAUTOart公式オンラインストアやホビ―ショップ、オンラインショップなどで行う。

1/18スケールのミニカー「フォード F-150 ラプター スーパークルー 2019」

モデルは全長約33cmのビッグサイズで、迫力のあるフロントグリルやワイドなオーバーフェンダーなどを再現した。エンジンは最高出力450hpの3.5リッターV6ツインターボを搭載し、エンジンルームも補器類に至るまで詳細に作り込む。

再現技術としては、実車取材に加え3Dスキャニングを実施し、これまで表現しにくかった繊細なラインまで反映できるとしている。製法は「オートアート・コンポジットダイキャストモデル」で、シャープな造形とフル開閉ギミックを特徴としている。

1/18スケールのミニカー「フォード F-150 ラプター スーパークルー 2019」

開閉はボンネットとドアに対応する。さらに前輪ステア、タイヤ回転、サスペンションの可動も用意する。車体裏についても足回り構造やエキゾーストパーツの造形を再現し、サスペンションは可動する。

カラーはホワイト、メタリック・ブラック、メタリック・レッド、メタリック・ブルー、メタリック・シルバーの5種類を用意する。品番はそれぞれ72946から72950まで。

販売元はゲートウェイ・オートアート・ジャパンだ。