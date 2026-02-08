ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

イタリアの名門“ギア”が手がけた、英フォードのセダン『コルチナ』【懐かしのカーカタログ】

車名の『コルチナ（CORTINA）』は、1956年、冬季オリンピック開催の、イタリアのコルチナダンペッツォに由来。イギリス・フォードが1962年から生産していたのが同車だった。

写真のカタログは“MK5”と呼ばれた同車の最終型が日本市場に導入された時のもの（1979～80年と思われる）。表紙には「FORD CORTINA 2.0 Ghia 4door」とあり、この1グレードの導入だった。

カタログにも記されているが、イタリアの名門コーチビルダーだったギアのデザインスタジオがスタイリングを手がけたものだった。

巻末の諸元表によれば、搭載エンジンは水冷4サイクル直列4気筒縦置、1991cc、シングルキャブで82ps／13.9kgm、3速ATが組み合わせ。“日本仕様エンジン”との表記もある。

全長4320mm×全幅1695mm×全高1375mm、ホイールベース2585mmとなっている。メカニズムでは“乗車人員に応じて働くバリアブルレートスプリング”を始め“アンティロールバー”“サーボ付きフロントブレーキ”“185／70 SR13偏平ラジアルタイヤ”“フロントエアダムスカート”といった記述も。

実車は右ハンドルで“カークーラー”“カセット付きFM/AMラジオ（パワーアンテナ付き）”“リモートコントロール式ドアサイドミラー”“オートトランクオープナー”などを標準装備。

前後、側面の衝撃に強いボディ構造は“セコンダリー安全機能”として紹介されている。

