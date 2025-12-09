ルノーとフォード、欧州でEV・商用車の戦略的提携を発表…2028年から新型EV投入

ルノーグループとフォードモーターは12月9日、欧州市場における電気自動車の販売拡大を目指した戦略的提携を発表した。

【画像】ルノーとフォードのEV

急速に変化する欧州の自動車市場において、両社の競争力を大幅に強化することを目的としている。

今回の協業の中核となるのは、2車種のフォードブランド電気自動車の開発に関する提携契約だ。新型車はルノーグループの「Ampere」プラットフォームをベースとし、ルノーグループの強力なEV資産と競争力を活用する。生産はフランス北部のルノーグループ工場で行われ、Ampereのエレクトリシティが持つ最先端の製造能力と専門知識を示すものとなる。

フォードがデザインし、ルノーグループと共同開発する2台の車は、独特の走行性能と本格的なフォードブランドのDNA、直感的な体験を特徴とする。これは欧州におけるフォードの包括的な新製品攻勢の第一歩となる。2車種のうち最初のモデルは2028年初頭にショールームに登場する見通しだ。

EVでの協業に加えて、ルノーグループとフォードは欧州の小型商用車分野での協業に関する基本合意書も締結した。この合意に基づき、両社はルノーとフォードブランドの特定の小型商用車を共同開発・製造する機会を探る。

ルノーグループのフランソワ・プロヴォストCEOは「ルノーグループは、象徴的な自動車メーカーのフォードとの新たな戦略的協力を発表できることを誇りに思う。この提携は、欧州における提携ノウハウと競争力の強さを示すものだ。長期的には、フォードと強みを組み合わせることで、急速に変化する欧州の自動車市場において、より革新的で機敏な対応が可能になる」と述べた。

フォードモーターのジム・ファーリー社長兼CEOは「ルノーグループとの戦略的提携は、フォードにとって重要な一歩であり、欧州で高効率かつ将来に適応したビジネスを構築する戦略を支援するものだ。ルノーグループの産業規模とEV資産を、フォードの象徴的なデザインと走行性能と組み合わせることで、楽しく、有能で、精神的に明確にフォードらしい車両を生み出す」と語った。

両社は、ルノーグループのAmpereプラットフォームの実証済みの能力と競争力、フランス北部のEV製造システムと産業能力を活用し、2台の全く新しいフォードブランドの電気乗用車を生産する。

欧州の主要プレーヤーとして、イノベーション、デザイン、ソフトウェア、サービス提供における専門知識を結集することで、ルノーグループとフォードは業界の課題に対処し、小売および商用車セグメントの両方で顧客により良いサービスを提供することを目指す。

ルノーグループとフォードの戦略的提携は、小型商用車セグメントにおける数十年の経験、両社の産業規模と広範なサプライベースを組み合わせ、欧州市場でイノベーションと効率性を推進する強力な勢力を生み出す、としている。