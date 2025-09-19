ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

横浜ゴム「ADVAN」タイヤ装着、フォード『マスタングGT3』がニュル耐久で総合優勝

総合優勝したHRTの「Ford Mustang GT3」
  • 総合優勝したHRTの「Ford Mustang GT3」
  • ADVAN A005

横浜ゴムのグローバルフラッグシップタイヤブランド「ADVAN（アドバン）」装着車が、ドイツで開催された「ニュルブルクリンク耐久シリーズ（NLS）」の第8戦で総合優勝した。

【画像全2枚】

総合優勝したのは最高峰クラスのSP9 Proから参戦した「ハウプト・レーシング・チーム（HRT）」のフォード『マスタングGT3』（6号車）。ドライバーはコルブ・ビンセント選手とスティップラー・フランク選手が務めた。

予選10位で迎えた決勝は1周目で3位に浮上すると、中盤ではライバルチームとトップを奪い合う激烈なバトルを繰り広げた。残り3周でライバルチームのスリップによるリタイアでトップに躍り出ると、そのままチェッカーフラッグを受けた。HRTとしては今季初優勝、フォードとしては10年ぶりのNLS勝利となった。

横浜ゴムとHRTは3月から開催されているNLSに参戦しており、同社は「ADVAN A005（ドライ用）」と「ADVAN A006（ウェット用）」を供給している。HRTは6月の「ニュルブルクリンク24時間レース」でもSP9 PRO-AMクラスで優勝（総合4位）しており、世界有数の厳しいタイヤコンペティションが繰り広げられる2つの耐久レースでの勝利は「ADVAN」の優れた性能とブランド力を強く印象付けた。

NLSは世界一過酷なコースと言われるニュルブルクリンクで開催される耐久レースシリーズで、今年は10月まで全10戦が予定されている。2023年のNLSではヨコハマタイヤ装着車がNLS Speed Trophy部門およびNIMEX Team Trophy部門の最高峰であるSP9 Proクラスでの年間チャンピオンを獲得している。

《森脇稔》

