ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

スズキ『ワゴンR』改良新型、横浜ゴム「BluEarth-Es ES32」を純正装着

BluEarth-Es ES32
  • BluEarth-Es ES32
  • スズキ ワゴンR ZL 5MT車（ノクターンブルーパール）
  • スズキ ワゴンR HYBRID ZX（ノクターンブルーパール）
  • スズキ ワゴンR ZL

横浜ゴムは1月9日、スズキが2025年12月にマイナーチェンジして国内で発売した軽乗用車『ワゴンR』の新車装着用タイヤとして、「BluEarth-Es ES32(ブルーアース・イーエス・イーエス・サンニー)」の納入を開始したと発表した。装着サイズは165/55R15 75Vだ。

【画像】スズキ『ワゴンR』改良新型

「BluEarth-Es ES32」は「環境性能のさらなる向上+人に、社会にやさしい」をテーマとした横浜ゴムのグローバルタイヤブランド「BluEarth」シリーズのスタンダードタイヤだ。低燃費性能に優れるほか、偏摩耗を抑制することで優れたタイヤ寿命を実現している。

今回装着されたタイヤは、より高レベルな低転がり抵抗性能を実現しながら、耐摩耗性を両立するトレッドパターンとコンパウンドを採用している。

今回マイナーチェンジされたワゴンRは、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポート」の最新版を採用するなど、安全機能を刷新。さらに快適な乗り心地と、高い操縦安定性・静粛性のほか、上質感ある外観デザインを実現している。

横浜ゴムは先進タイヤ技術「BluEarth」テクノロジーを投入したタイヤの開発を積極的に進めており、「BluEarth」シリーズのタイヤはガソリン車のみならずハイブリッドカー、EVを含め、最新のセダンやSUV、スポーティーカー、コンパクトカーなどに幅広く新車装着されている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

横浜ゴム

スズキ ワゴンR

スズキ

軽自動車

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES