スズキ『ワゴンR』改良新型、横浜ゴム「BluEarth-Es ES32」を純正装着

横浜ゴムは1月9日、スズキが2025年12月にマイナーチェンジして国内で発売した軽乗用車『ワゴンR』の新車装着用タイヤとして、「BluEarth-Es ES32(ブルーアース・イーエス・イーエス・サンニー)」の納入を開始したと発表した。装着サイズは165/55R15 75Vだ。

【画像】スズキ『ワゴンR』改良新型

「BluEarth-Es ES32」は「環境性能のさらなる向上+人に、社会にやさしい」をテーマとした横浜ゴムのグローバルタイヤブランド「BluEarth」シリーズのスタンダードタイヤだ。低燃費性能に優れるほか、偏摩耗を抑制することで優れたタイヤ寿命を実現している。

今回装着されたタイヤは、より高レベルな低転がり抵抗性能を実現しながら、耐摩耗性を両立するトレッドパターンとコンパウンドを採用している。

今回マイナーチェンジされたワゴンRは、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポート」の最新版を採用するなど、安全機能を刷新。さらに快適な乗り心地と、高い操縦安定性・静粛性のほか、上質感ある外観デザインを実現している。

横浜ゴムは先進タイヤ技術「BluEarth」テクノロジーを投入したタイヤの開発を積極的に進めており、「BluEarth」シリーズのタイヤはガソリン車のみならずハイブリッドカー、EVを含め、最新のセダンやSUV、スポーティーカー、コンパクトカーなどに幅広く新車装着されている。