1位はスズキ『ワゴンR』（3代目）…カーセンサー・カー・オブ・ザ・イヤー2025

中古車情報誌『カーセンサー』2026年2月号（発行：リクルート）は、人気中古車ランキング「カーセンサー・カー・オブ・ザ・イヤー2025」を発表した。1位に選ばれたのは、スズキ『ワゴンR』（3代目）。

【画像全7枚】

カーセンサー・カー・オブ・ザ・イヤーは、カーセンサーが保有する独自のビッグデータを活用し、中古車市場で特にユーザーの関心を集めたモデルを選出する。検索数や閲覧数の単純集計ではなく、実際の購入検討行動を反映する問い合わせ件数などを重視している点が特徴だ。

ランキングは、中古車マーケットで一定以上の購入実現度を持つモデルを対象に、

（1）掲載総台数（カーセンサーnet）

（2）ユーザーからの問い合わせ総件数

（3）掲載1台当たりの問い合わせ集中率

の3項目を独自ルールでポイント化し、その合算値で順位を決定する。

対象期間は2024年11月1日から2025年10月27日までの1年間。

1位となったスズキ・ワゴンR（3代目）は、2003年から2008年にかけて販売された軽トールワゴンだ。「軽自動車＝狭い」というイメージを覆した初代からの、広い室内空間を特徴とするモデルだ。近年は順位を徐々に上げてきたが、2025年は物価高などの影響もあり、「手に入れやすい軽自動車」として注目を集め、初の1位を獲得した。

中古車価格帯は10万～100万円で、流通台数は315台。発売から20年以上が経過しているものの、低価格帯で購入可能な点が支持につながったとみられる。流通車両は、内外装の一部変更が行なわれた2005年以降の後期型が流通の中心で、スポーティ系グレード「ステイングレー」も選択肢として挙げられる。

ダイハツ・ムーヴ

2位はダイハツ『ムーヴ』（4代目）、3位は三菱『パジェロミニ』（2代目）がランクインした。

カーセンサー・カー・オブ・ザ・イヤー2025

1位：スズキ・ワゴンR（3代目）

2位：ダイハツ・ムーヴ（4代目）

3位：三菱パジェロミニ（2代目）

4位：ダイハツ・コペン（初代）

5位：ホンダ・フリード（現行型）

6位：ダイハツ・タント（2代目）

7位：ポルシェ 911（991型）

8位：トヨタ 86（初代）

9位：ポルシェ 911（992型）

10位：ホンダ CR-Z（初代）

『カーセンサー』2月号では49位（50車種）まで掲載されている。また上位50車種について、車選びの軸として8種類の「キーワード別」にグループ分けして、まとめている。

気になる見出し……●＜特集＞カーセンサー・カー・オブ・ザ・イヤー2025 / 人気中古車ランキング●どんなクルマと、どんな時間を。●人気車ゼミ スバル フォレスター 編●強制捜査!? 専門店ギワクのお店●カーセンサー結婚相談所 ランチア イプシロン●今月は、コレ。データで見る買い時モデル

『カーセンサー』2月号

★出版・編集関連事業に携わる方々へ：御社で発行されるモビリティ（自動車、モーターサイクルなど）関連書籍・雑誌を当編集部までお送りください。『レスポンス』サイト上にて紹介いたします。送り先は「〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階 株式会社イード『レスポンス』編集部」。