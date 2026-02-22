春から使える中古車…通勤通学からキャンプまで、149万円以下から299万円まで

GWまでには手に入れたい！ 中古車情報誌『カーセンサー』4月号（発行：リクルート）は、「春から乗るクルマ、もう決めた？」を特集テーマに掲げた。

春からの新生活に向け、住まいや仕事、学校などの準備に追われる中で、クルマ選びを後回しにしていないかと問いかける内容だ。探し方や条件の絞り込み方を分かりやすく解説し、初めて中古車を検討する人でも取り組みやすい構成とした。

特集では「漫画でわかる！中古車探しハウツー」を掲載。中古車選びの基本や進め方を、読みやすい形式で紹介する。加えて、「目的別おすすめクルマカタログ」を展開し、用途に応じたモデル選びを提案する。

用途別では、通勤通学、休日のロングドライブ、外遊び・キャンプといったシーンを想定。それぞれの使い方に合ったモデルを紹介する。さらに価格帯別にも整理。149万円以下、150万～199万円、200万～299万円の3区分で構成し、予算に応じた検討をしやすくした。

特集内では、春からどう使うかという視点でおすすめモデル24選を提示。目的と価格の両面から比較できる内容となっている。新生活を前に、クルマ選びを効率よく進めたい読者に向けた実用的な特集。

マツダ CX-5（2代目）

気になる見出し……●中古車購入実態調査を読み解く●＜特集＞春から乗るクルマ、もう決めた？●どんなクルマと、どんな時間を。●人気車ゼミ シトロエン C4 編●強制捜査!? 専門店ギワクのお店●カーセンサー結婚相談所 スバル アルシオーネSVX●今月は、コレ。データで見る買い時モデル

『カーセンサー』4月号

