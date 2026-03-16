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ネクステージ、群馬・茨城に総合店を2週連続出店…前橋店と取手店を開業へ

ネクステージ前橋店
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ネクステージは3月に、関東エリアにおいて2週連続で総合店を新規出店すると発表した。

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3月20日に「ネクステージ前橋店」(群馬県前橋市)、3月28日に「ネクステージ取手店」(茨城県取手市)をグランドオープンする。これにより群馬県は4拠点、茨城県は5拠点体制となり、北関東圏の顧客により身近で利便性の高いサービスを提供する。

前橋店は約300台の車両展示が可能な大型総合店で、県道27号線沿いに位置し、高崎市中心部からもアクセスしやすい立地となっている。豊富な在庫を取りそろえ、顧客の多様なニーズに応えられる環境を整えている。

取手店は茨城県内3店舗目の総合店として出店する。国道6号線沿いに位置し、土浦市方面や千葉県北西部からもアクセス良好。約300台の車両を展示可能で、顧客に最適な一台を提案する。

両店舗ではグランドオープンを記念したフェアを開催する。魅力的な特選車を多数用意するほか、フェア期間中に中古車を成約した顧客を対象に、星野リゾート宿泊ギフトやカタログギフトなどが当たる、空くじなしの大抽選会を実施する。

ネクステージが運営する総合店では、エンジンオイルとリモコンキーの電池を無料で交換するサービスや、フルスイング買取を提供している。フルスイング買取では、契約後の減額や返車の案内は一切なく、安心して取引できる。

査定の申し込みはWEBから最短30秒で簡単に入力できるほか、電話でも受け付けている。店頭での査定はもちろん、自宅への出張も無料で利用できる。

《森脇稔》

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