ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ドイツ3強が示した「正解なき時代」　思想で競った成熟の名車たち

BMW M3
  • BMW M3
  • メルセデスベンツ SL55 AMG
  • アウディ RS6
  • BMW M5
  • メルセデスベンツ S500
  • アウディ R8
  • アウディ TT
  • 『カーセンサーEDGE』3月号

輸入車中古車情報誌『カーセンサーEDGE』（発行：リクルート）3月号の特集は「NEO-CLASSIC GERMANY　1995→2010」。正解が一つではなかった時代に、ドイツ3ブランドが示した成熟の美学を読み解く内容となっている。

【画像全8枚】

1990年代末から2010年初頭にかけて、ドイツのプレミアムブランドは特異な時代を生きていた。電動化やデジタル化が主流となる以前、クルマはブランドの思想を体現する存在であり、理想を自由に描く余地が残されていたのだった。

いっぽうで、欧州の排出ガス規制は強化され、電子制御技術は急速に進化した。効率と性能、合理性と官能という相反する価値を、どのように「形」にするか。特集では、メルセデスベンツ、BMW、アウディが同じ問いに向き合いながら、異なる答えを選んだことを解説する。

●変わらないことで進化したメルセデスベンツ

メルセデスベンツは、過去の正解を否定せず、拡張する道を選んだ。AMGの統合などを通じて性能の幅を広げていく。4つ目ヘッドライトのようなデザイン実験も行なわれたが、完成度を保ったまま時代に応答するための揺らぎであった。

●形から再定義したアウディ

アウディは、技術や走行性能以前に「見え方」を変えることから始めた。初代『TT』は、機能説明を必要としない造形そのものがメッセージとなることを示した。やがて、シングルフレームグリルやクリーンなサーフェスがブランドの言語として確立される。

●正解を壊し続けたBMW

BMWは、完成に満足せず、あえてその定義を壊した。E39型『M5』やE46型『M3』で完成形に到達しながらも、E60世代に象徴される造形の断絶など、急進的な変化を選んだ。『Z3クーペ』のような異端的なモデルも含め、BMWは問いを投げ続けることで未来を探った。

アウディ TTアウディ TT

●アナログと電子の境界線

特集では、スポーツセダンによる三つ巴の競争や、自然吸気、ターボ、スーパーチャージャーといった内燃機関の多様な進化も取り上げる。アナログ性能がブランド哲学を最も色濃く示した時代であり、電子制御の導入をいかに思想へ昇華したかが描かれている。

ユーロ4規制への移行など、環境規制が強化される中で、3ブランドは速さの味付けやテクノロジーの使い方に独自の世界観を築いた。メーカーの理念が色濃く反映された結果、個性の際立つモデル群が生まれた時代である。


気になる見出し……●FEATURE　NEO-CLASSIC GERMANY●EDGE ANGLE　140年を超えてもメルセデスは進化を止めない●テリー伊藤の実車見聞録　CITROEN DS ID19●多事放論　20代のクルマ選びについて考えてみた●Ken Okuyamaの愛するクルマ　CORVETTE C2●EVの現在値 西川淳の1000km LONG TEST　PORSCHE TAYCAN GTS●Car as Art!　FERRARI AMALFI / CITROEN C3 HYBRID

『カーセンサーEDGE』3月号『カーセンサーEDGE』3月号

出版・編集関連事業に携わる方々へ：御社で発行されるモビリティ（自動車、モーターサイクルなど）関連書籍/雑誌を当編集部までお送りください。『レスポンス』サイト上にて紹介いたします。送り先は「〒164-0012　東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階 株式会社イード『レスポンス』編集部」。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）

BMW

アウディ（Audi）

中古車

リクルート グループ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES