「ゴージャスな内装は魅力的」メルセデスベンツの新型ミニバン『VLE』発表に、SNSも熱視線

メルセデスベンツは、新開発のモジュラー式バンアーキテクチャを採用した初のモデル新型電動ミニバン『VLE』を発表した。SNSでは「ゴージャスな内装は魅力的だなー」「シートアレンジ期待」など、話題になっている。

【画像】メルセデスベンツの新型ミニバン『VLE』

VLEは、リムジンの乗り心地とハンドリング、MPVの広さと多用途性を融合させた。最大8人乗りまで柔軟なシート配置が可能で、手動式のロール&ゴーシートは4つの車輪を内蔵し、簡単に移動や取り外しができる。また、電動式シートはアプリやヘッドユニットで操作可能だ。

メルセデスベンツ VLE

デザイン面では、低く流線型のシルエットにより、優れた空力性能を実現。フロントシート上部の天井には、79インチの8K解像度パノラマスクリーンが格納されており、映画や音楽、ゲーム、ビデオ会議などに利用できる。

パワートレインは115kWhの大容量バッテリーを搭載し、WLTP航続距離は700km超を実現。800V技術により、15分の充電で最大355kmの走行が可能だ。シュトゥットガルトからローマまでの約1100kmの長距離走行でも、15分の充電を2回行うだけで済むという。また、40mmのレベルコントロール機能付きエアマティックエアサスペンションを採用。7度の後輪操舵により、優れた機動性を発揮する。

運転支援システムとして、ディスタンスアシストディストロニックを標準装備。オプションのMB.DRIVEアシストは、高速道路での半自動運転と革新的なレーンチェンジアシストを提供する。

メルセデスベンツ VLE

AI搭載のメルセデス・ベンツオペレーティングシステム(MB.OS)を採用。MBUXスーパースクリーンは、10.25インチのドライバーディスプレイ、14インチの中央ディスプレイ、14インチの助手席ディスプレイの3画面で構成される。

X（旧Twitter）では、「メルセデスのゴージャスな内装は魅力的だなー」「シートアレンジ期待」「まるで日本の新幹線の席のようにアレンジができるのか」など、そのインテリアに注目が集まっている。

また「EVだけじゃなくてPHEVも需要あるのでは」「後発でHEVかPHEV出そう」と今後のラインナップ拡充を予想する声も上がっている。

メルセデスベンツ VLE