純正オーディオでは満足できない！ アルファードを3ウェイ化して手に入れた理想の高音質空間［car audio newcomer］by SOUND WAVE　前編

クルマをトヨタ『アルファード』に乗り換えたOHさんは、純正オプションのオーディオに物足りなさを感じ、理想の高音質を求めてシステムアップを決意した。

【画像全9枚】

◆純正オプションのオーディオに不満、力強くメリハリのあるサウンドを目指して計画スタート

新しくアルファードに乗り換えることになったOHさんは、クルマの購入時にいろいろとプランを練った。そのひとつが、車内を快適にするため純正オプションのオーディオを選び、サウンド性能を高めることだった。夫婦でドライブに出かける際、好きな曲を良い音で聴きたいという思いも、オプションを選んだ理由だった。

「でも納車されて乗り出してみると、純正オプションとして選んだオーディオの音がどうにも納得できなかったんです。前に乗っていたトヨタ『クルーガー』はもっと力強い音だった気がするのですが、アルファードの音はなんだか貧弱で気になったんです」

こうしてオーディオについて調べ始めたOHさんは、純正ディスプレイオーディオでは音が物足りないのではないか、アフターパーツでグレードアップするべきではないかと考え、高音質化の計画をスタートさせる。

何とか貧弱な音を改善したい一心でオーディオのことを調べはじめたOHさん。思いは日に日に強くなり、ついにオーディオプロショップでシステムアップしてもらうという結論にたどり着く。早速Webで調べてプロショップを探し、その中から見つけ出したのが今回インストールを手がけたサウンドウェーブだった。

「サウンドウェーブに行って担当の根本さんと話してみると、当たり前なのですがオーディオにすごく詳しくて、しかもわかりやすく説明してくれるのが印象的でした。こちらの考えていることをくみ取ってアドバイスしてくれるところも信頼できました。そこでサウンドウェーブでシステムアップをお願いすることにしたんです」

◆アルファードに3ウェイスピーカーは装着できる？ ショップの提案力が不安を解消

OHさんが考えた計画は、純正のディスプレイオーディオはそのまま使いつつ、立体的でメリハリのあるサウンドと力強さを引き出すことだった。

「いろいろ相談する中で、スピーカー交換に加えてDSPアンプの追加、サブウーファーの設置、さらに強化したいと思っていたリアスピーカーの交換までをプランとして考えました。そんな相談に対してスラスラとシステムを提案してくれるところも、さすがプロショップだと思った点です。最初はいろいろ制約もあるのかと思っていたんですが、こちらの意見を伝えて提案を聞いていると、“あれはダメ、これはできません”という話は一切なく、何でもできるショップなんだと感心しました」

計画の中でOHさんにいくつか疑問もあった。そのひとつが、フロントスピーカーを3ウェイ化もできるのかということだった。しかしその都度ショップ側から的確なアドバイスがあり、先に紹介した通りオーナーの望みをかなえてくれることがわかっていく。そうしてシステムデザインやユニット選びも一気に具体化していった。

こうして選んだのが、フロントスピーカーにブラムのT25S（ツイーター）、LFR80（ミッドレンジ）、S6.85（ミッドバス）を組み合わせた3ウェイだった。

「クルマで3ウェイの経験はなかったのですが、ホームオーディオでも3ウェイは音が良いというイメージがあったので、アルファードにも3ウェイを取り付けたいと思ったんです」

◆DSPアンプとサブウーファーを導入、音の厚みと表現力を大幅アップ

さらにDSPアンプにはゴールドホルンのDSPA810 PRO V2.0を選ぶ。

「当初DSPは想定していなかったんですが、音の良さや調整機能を考えると必要だとショップの説明でわかってきたので、システムに取り入れることにしました。これ1台でシステム全体をコントロールできるのも良いところでした」

さらに当初から力強いサウンドを目指していたOHさんには、サブウーファーも提案される。システムに組み入れたのはオーディソンのAPBX10AS2。シート下に収まるコンパクトサイズである点や、パワーアンプ内蔵のパワードサブウーファーであることなど、設置しやすさと使いやすさも考慮したユニット選びとなった。サブウーファーをシステムに組み込むことで、低音再生はもちろん音の厚みを増強できるのもセレクトの理由となった。

「さらに当初から考えていたリアスピーカーのグレードアップも、この機会に実施しました。選んだのはフロントスピーカーと同じブラムブランドのL165Sという2ウェイセパレートモデルです。純正位置にインナーで取り付けてもらうことにしました」

OHさんが希望した通り、純正ディスプレイオーディオはそのまま活用しつつ、スピーカーやDSPアンプなどの交換・追加でシステムを構築することに成功した。オーディオプレーヤーには普段から使っているスマホを、DSPとディスプレイオーディオにBluetoothで接続して再生する、日常使いしやすいシステムとしたのもオーナーのリクエストだ。ディスプレイオーディオの画面を使って曲表示などが可能で、同時に音楽信号はDSPに直接無線接続するシステムとしたことで、高音質化と操作性を両立している点もオーナーのお気に入りポイントになっている。

純正オプションのオーディオに不満を持ったことをきっかけに、プロショップでインストールを始めたOHさん。細かなリクエストに応えるショップとの打ち合わせを経て、現時点での理想形を作り上げた。次回の後編では、完成したアルファードのオーディオシステムがもたらしたサウンドの進化を中心に紹介していく。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後、出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務した。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請け負う。現在もカーオーディオをはじめとしたライティングを中心に活動中。