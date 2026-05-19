スピーカー交換だけでは終わらない！ ハリアーオーナーが追求した理想のサウンド［car audio newcomer］by BREEZE　後編

スピーカー交換で音の進化を実感した下島さんのトヨタ『ハリアー』。奈良県のBREEZEでカーオーディオのさらなる高音質化を目指した。

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◆スピーカー交換で高音質化を実感しミッドレンジとDSPアンプの導入を計画

ブラムの2ウェイセパレートスピーカーであるS165.80をBREEZEでインストールした下島さん。音のグレードアップに驚き。

「ライトなプランでもここまで音が変わるんだ！ と感じたんですが、同時にスピーカー交換だけでこんなに高音質化するなら、もっと上の音を体験してみたいと思ったんです」

フロント2ウェイスピーカーのみの交換だった今回のシステムアップメニュー。純正システムがまだ多く残っているため、それらをグレードアップすることを計画する。まずはダッシュ両サイドの純正位置にミッドレンジを加える3ウェイ化。さらにはDSPアンプも加え、調整能力を高めることもプランに取り入れた。

「ショップからのアドバイスで、DSPアンプを入れると調整が繊細に行えるので音が大きく変わることを教えてもらいました。それまでDSPの経験は無かったんですが導入してみることにしました」

ミッドレンジとしては、同じブラムの5cmユニットである2N50をチョイス。ダッシュの純正位置に収まるよう、純正のバックチャンバーを使ってスマートにビルトイン取り付けした。

「DSPアンプはマッチのUP100SPを選びました。ただしサブウーファーだけは純正のJBLシステムのユニットをそのまま利用しました」

プレーヤーとしては純正ヘッドユニットにスマホを接続し、CarPlayを利用してオーディオを再生。純正のスピーカー出力、いわゆるハイレベル出力をDSPアンプであるUP100SPに入力するシステムとした。

◆音のグレードアップには満足しつつ低音の物足りなさを補う計画へ

ミッドレンジとDSPアンプの追加によるシステムアップ第2弾が完成すると、サウンドはまたも大きく改善することになる。

「システムアップした愛車を聴いてみたところ“音の中に自分がいる”感覚になりました。車内全体が音楽空間になった雰囲気が出てきて、音に包み込まれているイメージが強く感じられて心地いいんです。これこそがプロの音だと感動しました」

こうして着実に進化を遂げたハリアーのサウンドだったが、聴き込んでいく中でわずかに物足りない点があった。それが低音だった。純正サブウーファーをそのまま利用していたこともあり、ボリュームを上げるとビビり音が発生するようになったのだ。

「全体的にいい音になったのですが、低音だけが無理して出している感じがしたんです。そこで思い切ってサブウーファーを追加することにしました。選んだのはコンパクトなボックスタイプのオーディソン・APBX8DS。ショップからもサブウーファーの追加は“音の変化も大きくてわかりやすい”と聞いたのも決め手になりました」

「こうしてサブウーファーを取り付けたところ、低音の増強はもちろんだったんですが、中域も良くなったのが印象的でした。狙ったのは低音をドンドン鳴らす感じではなく、音全体の厚みを出す方向性です。これで音のバランスも良くなり、サウンド全体の厚みも増したのが良かったです」

◆ひとりでドライブする際には大ボリュームで好きな曲を思う存分楽しむ

狙い通りの高音質化を果たした下島さんのハリアー。休日になるとロングドライブに出かけることも多い。夫婦で出かける際には奥さんの好きな曲を優先して再生し、ふたりの快適な音楽空間を作っているのもこだわりだ。しかしひとりで出かける際には、自分の好きな曲を好きなボリュームで思う存分楽しんでいる。

「ひとりの時には結構なボリュームで音楽を楽しんでいるんです。良い音のオーディオはボリュームを上げて聴くと楽しいことがよくわかりました。若い頃から聴いているボンジョビやブライアン・アダムスも大好きなんですが、オーディオをグレードアップしてからはボーカルをよく聴いています。MISIAや宇多田ヒカル、テイラー・スウィフト、アリアナ・グランデなどが新しいヘビーローテーションになっています」

フロントスピーカー、DSPアンプ、サブウーファーと矢継ぎ早にシステムアップを実施してきた下島さん。次のターゲットにしているのはリアスピーカーのグレードアップと、iPhoneやウォークマンをDSPアンプにダイレクトにUSB接続する変更だ。ハリアーで音の良いカーオーディオの魅力をフルで実感した下島さんは、今後もますますシステムを磨き上げ、好みのサウンドを追求していく予定だ。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後、出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請け負う。現在もカーオーディオをはじめとしたライティングを中心に活動中。