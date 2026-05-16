ブリッツの「テレビナビジャンパー」、レクサス『IS300h』『ハリアー』の適合が追加

ブリッツが販売中の「TV-NAVI JUMPER」（テレビナビジャンパー）に、レクサス『IS300h』とトヨタ『ハリアー』搭載のトヨタ純正ディスプレイオーディオの適合が追加された。販売されるのは「TV切替」タイプ［NCT52］で税込み価格は3万6300円。

適合が追加されたナビ機種はレクサス・IS300h（AVE30 2026年1月～）に搭載の「コネクティッドナビ対応 12.3インチディスプレイオーディオPlus」、およびトヨタ・ハリアー（MXUA80, MXUA85, AXUH80, AXUH85, AXUP85 2025年6月～）に搭載の「コネクティッドナビ対応 12.3インチディスプレイオーディオPlus」と「コネクティッドナビ対応 12.3インチディスプレイオーディオ」となっている。

テレビナビジャンパーは走行中でも同乗者のテレビ視聴が可能になるだけでなく、目的地設定などカーナビ操作も可能になる電子パーツ。車両側の配線を切断したり加工することが一切不要なので、完全コネクタオンでの取り付けが可能だ。

スイッチ操作でノーマル状態に切り替え可能な「TV切替」タイプには、超小型スイッチ（H13mm × W15mm × T5mm）が標準で同梱されていて、スイッチを車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることが可能。

また、「BLITZ」ロゴ入りの専用スイッチアダプターが同梱されるほか、トヨタ車に対応するサービスパネル「TOYOTA TYPE-2」（W22.5mm × H22.5mm）も同梱されるので、超小型スイッチ／スタンダードスイッチ／サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から、好みに合わせた取り付け方法を選択できる。