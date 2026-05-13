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日産e-POWER車にも対応、ブリッツがOBD2アダプターの新モデル「OBD2-BR2A」発売

日産e-POWER車にも対応、ブリッツがOBD2アダプターの新モデル「OBD2-BR2A」を発売
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チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）が、レーザー＆レーダー探知機「Touch-LASER」用オプションパーツとして、日産e-POWER車に対応した通信機能を搭載する新型OBD2アダプター「OBD2-BR2A」を発売した。税込み価格は9350円。

同製品は、従来モデル「OBD2-BR1A」の適合車種に加え、日産e-POWER車への対応通信が新たに搭載されている。アクセサリー電源を接続することで、OBD2コネクターから安定した電源供給が可能となるほか、車速・エンジン回転数・燃費・ブースト圧など、さまざまな車両のECU情報をリアルタイムで表示できる。

車速はECUから直接取得されるため、GPSが途切れた場面でも自車位置を見失いにくく、トンネル内オービスなどへの警報精度が向上する。

表示項目は使用するTouch-LASERのシリーズによって異なり、6シリーズ（TL316R、TL316RW、TL406RW）では最大224項目、5シリーズ以前（TL31#R、TL40#R、TL31#S）では最大205項目、TL24#Rでは最大99項目、TL246Rでは最大114項目となっている。

表示モードは、メイン／テキスト、メイン／ミニメーター、メイン／バーグラフ、3連ミニメーター、バーグラフ一覧（6項目）、テキスト一覧（14項目）、1画面表示など多彩なパターンが用意されている。

トヨタ ハイブリッド車および日産e-POWER車向けには、エネルギーモニターとトルク・パワーモニターが対応している（ステータスモニターは日産e-POWER車に非対応）。

適合車種の例として、日産『オーラ/オーラニスモ』（FE13, FSNE13）や『セレナ e-POWER』（GC28, GFC28）が挙げられており、各車種で表示可能な項目が公開されている。利用にあたっては、事前にブリッツ公式サイトの適合表の確認を。

《ヤマブキデザイン》

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