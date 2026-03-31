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最新の取締機も網羅、セルスターから新型レーダー探知機「AR-926AW」が4月発売

レーザー式オービス対応セーフティレーダー「AR-926AW」
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セルスター工業は、JMA-600（NTG-962）取締機に新たに対応したレーザー式オービス対応セーフティレーダー「AR-926AW」を2026年4月に発売する。価格はオープン。購入はカー用品店・代理店ほか、ネット販売などより。

【画像】レーザー式オービス対応セーフティレーダー「AR-926AW」

AR-926AWは、新しい周波数帯を含め、可搬式レーダー取締機を全て網羅する。従来のレーダー波にも対応し、この1台で幅広い取締機に対処できる。

アンテナを改良し、レーダー式オービスのレーダー波を識別して画面と音で区別して警告する機能を搭載した。また、自動販売機や特定車種から発せられる電波の特徴を捉え、取締機の疑いがあるレーダー波だけをフィルタリングする誤報識別機能も備える。

新たにレーダー誤報オートキャンセル機能を追加した。初めての場所でレーダー波を受信すると半径100mのピーク地点を自動記録し、3日目以降も同じ場所で受信が続く場合は自動ドアなどの誤報源と判定して警告をキャンセルする。

業界初となる災害・危機管理通報サービス「災危通報」の表示機能を搭載する。政府機関が発令する地震や津波などの災害情報を画面表示し、音声でも知らせる（特許取得済み）。

ゼンリンのフルマップを搭載し、市街地図やゾーン30のエリア表示、コンパスナビ機能を利用できる。無線LANを標準搭載しており、スマートフォンから自動でデータ更新が可能だ。別途無線LAN機能付SDHCカードを購入する必要はない。

ディスプレイは3.97インチの静電容量式タッチパネルを採用し、オプションの専用リモコンでの操作にも対応する。GPSデータは毎月更新され、無料でダウンロードできる。

取り付けはダッシュボードのほか、車内のルーフ付近に宙吊りすることも可能だ。製品は日本製で自社工場生産、3年保証が付帯する。

《ヤマブキデザイン》

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