パーキングモード本体内蔵の前後2カメラドラレコ「CS-E200」、セルスター工業が3月発売

日本製・自社工場生産・3年保証のセルスター工業から、パーキングモード設定機能を本体に内蔵した前後2カメラドライブレコーダー「CS-E200」が新発売。価格はオープンで、販売開始は3月より。

【画像】パーキングモード本体内蔵の前後2カメラドラレコ「CS-E200」

CS-E200は、エンジンオフと同時に最大12時間の録画が可能になるパーキングモード機能を本体に内蔵している（別売りの常時電源コードが必要）。パーキングモード時は、常時録画・モーション検知・衝撃検知の3つを組み合わせた設定が可能で、駐車中の車上荒らしやいたずらをしっかり監視・記録できる。

本体にはパーキングモードボタンを搭載し、ワンタッチでオン・オフの切り替えができる。電源を入れると現在の設定を音声で知らせ、起動中にイベントが発生した場合はパーキングモード解除時に音声とアイコンで通知する仕組みだ。

録画性能面では、前後ともに200万画素フルHDカメラを搭載。HDR機能により白とびや黒つぶれを低減し、OMNIVISION社のPureCel Plus技術を使用したCMOSセンサーにより、夜間やトンネル内でも鮮明でクリアな映像を記録できる。

取り付けの自由度が高い専用マウントベースを採用し、フロントガラスが寝ている車からワンボックスのように立っている車まで幅広く対応する。リアカメラは新設計でマウントベース一体型となり、リアガラスとの距離を近づけて反射を軽減できる構造だ。角度調整ネジで撮影アングルの調整も可能。

付属のmicroSDカードは32GB（クラス10）で、独自のファイルシステムにより録画ファイルの断片化を防ぎ、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要なメンテナンスフリーを実現している。別売りの128GBカードにも対応する。

そのほか、大事な録画ファイルを消さないよう本体でロック設定できる機能や、1秒間に1枚の静止画を連続撮影するタイムラプス録画機能も搭載。フレームレートは30fpsと10fpsから選択でき、10fpsに設定すると3倍長く録画できる。通常時録画とパーキングモード録画でそれぞれフレームレートを設定可能だ。

本体サイズはW92.5mm×D25mm×H80mm・重量116g、リアカメラはW48.5mm×D16mm×H44mm・重量28g。

