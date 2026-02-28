ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

パーキングモード本体内蔵の前後2カメラドラレコ「CS-E200」、セルスター工業が3月発売

セルスター工業のパーキングモード本体内蔵・前後2カメラドラレコ「CS-E200」
  • セルスター工業のパーキングモード本体内蔵・前後2カメラドラレコ「CS-E200」
  • セルスター工業のパーキングモード本体内蔵・前後2カメラドラレコ「CS-E200」
  • セルスター工業のパーキングモード本体内蔵・前後2カメラドラレコ「CS-E200」
  • セルスター工業のパーキングモード本体内蔵・前後2カメラドラレコ「CS-E200」
  • セルスター工業のパーキングモード本体内蔵・前後2カメラドラレコ「CS-E200」
  • セルスター工業のパーキングモード本体内蔵・前後2カメラドラレコ「CS-E200」
  • セルスター工業のパーキングモード本体内蔵・前後2カメラドラレコ「CS-E200」
  • セルスター工業のパーキングモード本体内蔵・前後2カメラドラレコ「CS-E200」

日本製・自社工場生産・3年保証のセルスター工業から、パーキングモード設定機能を本体に内蔵した前後2カメラドライブレコーダー「CS-E200」が新発売。価格はオープンで、販売開始は3月より。

【画像】パーキングモード本体内蔵の前後2カメラドラレコ「CS-E200」

CS-E200は、エンジンオフと同時に最大12時間の録画が可能になるパーキングモード機能を本体に内蔵している（別売りの常時電源コードが必要）。パーキングモード時は、常時録画・モーション検知・衝撃検知の3つを組み合わせた設定が可能で、駐車中の車上荒らしやいたずらをしっかり監視・記録できる。

本体にはパーキングモードボタンを搭載し、ワンタッチでオン・オフの切り替えができる。電源を入れると現在の設定を音声で知らせ、起動中にイベントが発生した場合はパーキングモード解除時に音声とアイコンで通知する仕組みだ。

録画性能面では、前後ともに200万画素フルHDカメラを搭載。HDR機能により白とびや黒つぶれを低減し、OMNIVISION社のPureCel Plus技術を使用したCMOSセンサーにより、夜間やトンネル内でも鮮明でクリアな映像を記録できる。

セルスター工業のパーキングモード本体内蔵・前後2カメラドラレコ「CS-E200」セルスター工業のパーキングモード本体内蔵・前後2カメラドラレコ「CS-E200」

取り付けの自由度が高い専用マウントベースを採用し、フロントガラスが寝ている車からワンボックスのように立っている車まで幅広く対応する。リアカメラは新設計でマウントベース一体型となり、リアガラスとの距離を近づけて反射を軽減できる構造だ。角度調整ネジで撮影アングルの調整も可能。

付属のmicroSDカードは32GB（クラス10）で、独自のファイルシステムにより録画ファイルの断片化を防ぎ、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要なメンテナンスフリーを実現している。別売りの128GBカードにも対応する。

そのほか、大事な録画ファイルを消さないよう本体でロック設定できる機能や、1秒間に1枚の静止画を連続撮影するタイムラプス録画機能も搭載。フレームレートは30fpsと10fpsから選択でき、10fpsに設定すると3倍長く録画できる。通常時録画とパーキングモード録画でそれぞれフレームレートを設定可能だ。

本体サイズはW92.5mm×D25mm×H80mm・重量116g、リアカメラはW48.5mm×D16mm×H44mm・重量28g。

セルスター工業のパーキングモード本体内蔵・前後2カメラドラレコ「CS-E200」セルスター工業のパーキングモード本体内蔵・前後2カメラドラレコ「CS-E200」
《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

セルスター工業

ドライブレコーダー、ドラレコ

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES