ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

パイオニア、ドラレコ向け大容量microSDカード3種発売へ…3D NANDで高耐久・高速処理を実現

ドライブレコーダー向けmicroSDカード3種類(128GB/64GB/32GB)
  • ドライブレコーダー向けmicroSDカード3種類(128GB/64GB/32GB)
  • ドライブレコーダー向けmicroSDカード3種類(128GB/64GB/32GB)
  • 高耐久・高速処理を実現する「3D NAND型フラッシュメモリ」を採用
  • 車室内の厳しい環境でも安心して使用できる高い信頼性

パイオニアは、連続録画や上書き保存に強いドライブレコーダー向けmicroSDカード3種類(128GB/64GB/32GB)を発売すると発表した。128GBモデルは3月、64GBモデルは5月に発売予定で、価格はオープンだ。

【画像全4枚】

近年、前後2カメラタイプや4K対応モデルの増加によりドライブレコーダーの録画データが大容量化し、同梱のSDカードでは容量が不足するケースが増えている。また、駐車監視機能の普及により長時間録画のニーズも高まっており、より大容量で繰り返しの書き込みに強いSDカードが求められている。

今回発売するSDカードは、3D NAND型フラッシュメモリの採用により、繰り返しの書き込みにも強い優れた耐久性と高速データ処理を実現している。メモリセルを立体的に積み重ねた構造により、大容量と高い耐久性を両立。ドライブレコーダー特有の連続録画や上書き保存といった繰り返しの書き込みに強く、長時間安心して使用できる。

同フラッシュメモリの広間隔セル構造により、エラーの発生を抑制し、データ転送の高速化を実現。毎日2時間、365日撮影時の耐久年数は約3年となっている。

電源の瞬断対策が施されているため、事故などによる電源停止時の録画中断を防ぐ。また、激しい温度変化を想定した耐寒・耐熱試験をクリアしているほか、振動や衝撃への耐性や防水性能も備えており、車室内の厳しい環境でも安心して使用できる。動作環境温度はマイナス25度から85度、防水性能はIPX7準拠となっている。

128GB/64GB/32GBの3種類をラインアップしており、使用するドライブレコーダーや録画時間に合わせて最適な容量を選択できる。動作確認済のドライブレコーダーユニットは、VREC-MS700D/MZ300D/DZ810D/DZ410D/DZ210D/DZ800DC/DH301D/DH300D/DS810DC/DS800DC/DS600となっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

パイオニア

ドライブレコーダー、ドラレコ

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES