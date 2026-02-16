パイオニア、ドラレコ向け大容量microSDカード3種発売へ…3D NANDで高耐久・高速処理を実現

パイオニアは、連続録画や上書き保存に強いドライブレコーダー向けmicroSDカード3種類(128GB/64GB/32GB)を発売すると発表した。128GBモデルは3月、64GBモデルは5月に発売予定で、価格はオープンだ。

【画像全4枚】

近年、前後2カメラタイプや4K対応モデルの増加によりドライブレコーダーの録画データが大容量化し、同梱のSDカードでは容量が不足するケースが増えている。また、駐車監視機能の普及により長時間録画のニーズも高まっており、より大容量で繰り返しの書き込みに強いSDカードが求められている。

今回発売するSDカードは、3D NAND型フラッシュメモリの採用により、繰り返しの書き込みにも強い優れた耐久性と高速データ処理を実現している。メモリセルを立体的に積み重ねた構造により、大容量と高い耐久性を両立。ドライブレコーダー特有の連続録画や上書き保存といった繰り返しの書き込みに強く、長時間安心して使用できる。

同フラッシュメモリの広間隔セル構造により、エラーの発生を抑制し、データ転送の高速化を実現。毎日2時間、365日撮影時の耐久年数は約3年となっている。

電源の瞬断対策が施されているため、事故などによる電源停止時の録画中断を防ぐ。また、激しい温度変化を想定した耐寒・耐熱試験をクリアしているほか、振動や衝撃への耐性や防水性能も備えており、車室内の厳しい環境でも安心して使用できる。動作環境温度はマイナス25度から85度、防水性能はIPX7準拠となっている。

128GB/64GB/32GBの3種類をラインアップしており、使用するドライブレコーダーや録画時間に合わせて最適な容量を選択できる。動作確認済のドライブレコーダーユニットは、VREC-MS700D/MZ300D/DZ810D/DZ410D/DZ210D/DZ800DC/DH301D/DH300D/DS810DC/DS800DC/DS600となっている。