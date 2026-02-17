ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

パイオニア、車両管理DXソリューション2製品を出展へ…DXPO大阪'26

パイオニアは、2月24日から27日までの4日間、インテックス大阪で開催される「DXPO大阪'26」に出展すると発表した。

【画像全2枚】

同イベント内で開催される「バックオフィスDXPO」と「営業・マーケDXPO」にブースを設け、フリートマネジメントシステム「MobilityOne 安全運転管理」と、訪問・巡回業務向けの新サービス「MobilityOne 訪問・巡回管理」を展示する。

「MobilityOne 安全運転管理」は、アルコールチェックや運転日報などの業務をデジタル化して一元管理できるシステムだ。社用車に関わる管理業務のDX化をサポートする。スマートフォンやPCの画面表示に沿って操作するだけで、アルコールチェックや日常点検、運転日報といった一連の安全運転管理業務を確実に行うことができ、管理業務のDX化と法令順守に貢献する。

「MobilityOne 訪問・巡回管理」は、車での訪問・巡回業務の効率化に特化したクラウドサービスだ。最適な訪問ルートの作成や訪問地点・スケジュール管理などの機能とナビゲーションアプリで、メンテナンスやフィールドサービス、営業・管理業務、廃棄物収集・処理、医療・介護など幅広い業種の訪問・巡回業務を効率化し、生産性向上に貢献する。

パイオニアのブースは、「バックオフィスDXPO」内(2月24日から25日)がブース番号6-23、「営業・マーケDXPO」内(2月26日から27日)がブース番号3-23となっている。

《森脇稔》

