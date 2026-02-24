ネッツトヨタ富山とgin、音声対話型AI「S.P.A.R.K.」活用のディーラー向けソリューション共同開発へ

ネッツトヨタ富山は、ginと協業し、音声対話型AIプロダクト「S.P.A.R.K.(スパーク)」を基盤とした自動車ディーラー向けAIソリューションの共同開発を開始したと発表した。

本取り組みは、営業スキルの属人化解消と顧客体験の向上を同時に実現し、AIと人が共存する次世代ディーラーの新しいスタイルを確立することを目的としている。

自動車業界では現在、営業スキルや提案力の属人化、顧客接点の希薄化、若手人材の採用難、商談時間の長時間化による現場負担増大といった課題を抱えている。また、顧客にとってディーラーは「購入や点検の時だけ訪れる場所」という側面もある。

ネッツトヨタ富山はこれらの課題を構造的に解決するため、オープンイノベーション拠点「STATION Ai」に参画し、支援プログラム「SKIP Focus」を通じて協業先を探索。その結果、音声AI領域で高い専門性を持つginとの協業に至った。

本協業では、ginが開発した音声対話型AI「S.P.A.R.K.」を活用し、発話内容に加え、声のトーンや間、抑揚といった非言語情報を解析することで、顧客自身も言語化できていない潜在ニーズを可視化するAIソリューションを構築する。本ソリューションは、2027年秋に富山県高岡市で開業予定の複合施設型新店舗への導入を予定している。

本プロジェクトの本質は、単なる業務効率化ではない。AIがヒアリングや分析を担うことで、スタッフは「人にしかできない心のある接客」に集中できる環境を構築する。ネッツトヨタ富山は、「AIと人の力で、自動車業界をもう一度『夢のある稼業』にする」というミッションのもと、新しいディーラーの標準を創出していく。