ダイセル、生成AI活用で設計開発の生産性2倍へ…アクセンチュアが支援

アクセンチュアは、ダイセルのセイフティSBUにおいて、インダストリーに特化した生成AIを活用した業務変革プロジェクトを主導し、技術開発領域の生産性向上と新規事業創出に向けた体制構築を支援したと発表した。

セイフティSBUは、エアバッグ用インフレータなどの自動車安全部品を中心に、グローバル市場で高いシェアを誇るダイセルの中核事業部門。本プロジェクトは、同部門が掲げるミッション「We Save Lives」の実現を加速するため、2023年に技術開発センターで始動した。

アクセンチュアは、ダイセルのセイフティSBU技術開発センターにおける設計開発領域への生成AI導入を皮切りに、すでに生産性を1.3倍へと向上させている。その成果として、新規事業に携わる社員比率を30%まで拡大した。

2026年からは、AI活用施策を本格導入し、2030年までに設計開発領域の生産性を2倍に向上させ、それに伴うリソースシフトにより、新規事業に携わる社員比率を50%まで引き上げることを目的としている。

さらに、デジタル人材創出プログラムやAI・DX推進組織の立ち上げも支援し、社員自らが業務改善を推進する動きを加速させている。多くの業務で作業時間が削減されるなど、自律的に変革を推進する組織文化の醸成にも寄与している。

加えて、この自律的な変革を国内にとどめずグローバル全体へと展開するため、国内外で蓄積してきた設計事例やノウハウを横断的に活用できる情報基盤を構築し、グローバルメンバー間で迅速に知見共有が可能となるオペレーティングモデルの整備も開始している。

アクセンチュアは、エージェント型AIをはじめとする最先端デジタルテクノロジーを、単なるツールとしてではなく、業務を支えるパートナーとして導入することで、社員がより高度な課題解決・価値創出に専念できる環境づくりを目指す。

特に、セイフティSBUに導入されるAIエージェントが、業務内容や状況に応じて自律的に情報を共有し、役割分担しながらタスクを遂行する「エージェント間コラボレーション基盤」の構築を視野に入れている。これにより、設計・生産・品質保証などの各プロセスで発生する課題を、複数のAIが横断的に解決し、さらには社外のAIエージェントともセキュアに連携して最適な意思決定や提案を行う、次世代の業務オペレーションの実現を目指す。