ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

NECとAWS、AI活用で5G/6Gネットワーク構築を数時間に短縮…MWC 2026でデモへ

NECのロゴ
  • NECのロゴ

NECは2月27日、6G/5Gコアネットワークの中核機能のユーザプレーンファンクション(UPF)の設計・構築・展開から運用監視までを、Agentic AIが自律的に運用する技術を実証したと発表した。

この研究の成果は、アマゾン ウェブ サービス(AWS)と連携して達成したもの。検証環境を基に構築したデモは、世界最大のモバイル関連展示会「MWC 2026」のAWSブース内で紹介する予定だ。

本実証は、NECが持つ通信キャリアネットワークに対する知見・経験を元に、AIエージェントを搭載した統合開発環境(IDE)およびコマンドラインインターフェース(CLI)を提供するAWSのAIツール「Kiro」を活用して実現した。

結果として、従来のネットワーク運用者による手動設定では数週間を要していたネットワーク設計から最初のサービス開通までの期間を、数時間へ大幅に短縮できることを確認した。さらに、AIツールによる、人手を介さない異常の検知、および自動復旧動作も確認しており、AWSのAIツールを活用したUPFの自動オーケストレーションが通信事業者における導入負荷の軽減と運用効率の向上、サービスの立ち上げの迅速化に貢献する。

従来のネットワークファンクションの構築・展開には、多数の手動設定作業と高度な専門知識が必要であり、通信事業者のネットワーク運用者の負担となっていた。また、手動による設定作業は人的エラーの原因となることもあり、障害発生時の原因特定や復旧を複雑化させる要因となっていた。これらは、サービス立ち上げの長期化や運用コストの増加につながる課題だった。

本取り組みにより、NECは複数の効果を実現した。具体的には、ネットワーク設計から最初のサービス開通までの期間を数週間から数時間へ短縮。手動作業の削減による人的エラー低減と運用品質の向上。AI活用により、高度な専門知識を持たない人材でも展開・運用が可能となり、人材不足への対応に貢献。通信事業者の迅速なサービス立ち上げと収益機会の最大化を支援する。

本取り組みは、将来的な6G時代に求められる自律的なネットワーク運用の実現における基盤技術として、重要な成果を残せたと考えている。NECは、今後より複雑化するネットワークに対して、ビジョンとして掲げる「AI Native」を前提とし、新たな技術に挑戦し続け、現在と将来における通信事業者が抱えうる課題を解決していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

NEC（日本電気）

アマゾン（Amazon.com）

MWC（Mobile World Congress）

人工知能（AI）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES