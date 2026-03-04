衛星通信で車内通話が可能に、携帯電話が圏外でも緊急連絡や通話を実現…ハーマンとヴァイアサットが開発

サムスン電子傘下のハーマンは、衛星通信の世界的リーダーであるヴァイアサットと協業し、衛星接続による車内音声通話機能を導入すると発表した。

バルセロナで開幕したMWC 2026で、ハーマンはReady Connect テレマティクスコントロールユニット(TCU)による衛星音声通話機能を実演した。

この協業により、携帯電話の電波が届かない地域でも確実な通信が可能になる。ハーマンのReady Connect TCU製品とヴァイアサットの実績ある移動体衛星サービス(MSS)衛星網を組み合わせることで、新たなレベルの信頼性の高い接続性を実現する。

衛星通信ベースの音声通話機能は、安全に関わる低データレート接続が必要な場面で重要な通信を可能にする。地上波(携帯電話)接続を置き換えるのではなく補完するもので、携帯電話の電波が不安定な地域でも信頼できる通信を提供し、安全性を高め、緊急対応を支援する。

多くの移動や通勤は携帯電話網のカバレッジが限られた地域を通過するため、緊急支援や車両回収などの重要なサービスへのアクセスが妨げられることがある。ドライバーや乗客にとって、携帯電話の圏外は安全上重大な問題となり得る。ハーマンとヴァイアサットは、つながらない場所をつなぐことを目指し、車両利用者が最も必要なときに重要なサービスに連絡できるよう音声通信を可能にする。

この新しい音声通話機能は、4G、5G、狭帯域非地上ネットワーク(NB-NTN)衛星接続を同じベースソリューションでサポートするハーマンのReady Connect TCUを活用している。衛星ネットワーク事業者(SNO)として機能するヴァイアサットは、高い信頼性を持つ衛星ネットワークとライセンスされたグローバルスペクトラム権へのアクセスを提供し、数十年の運用経験に裏打ちされた高品質で信頼性の高いサービスを保証する。

衛星音声通話により、ドライバーや乗客は携帯電話の接続が限られているか全くない地域でも、安全上重要なサービスやロードサイドアシスタンスに確実に連絡し、会話することができる。事故、負傷、車両故障の際に重要な詳細を提供できる。また、予期しない状況や緊急時に家族や友人に連絡するための個人的な通話もサポートする。

この協業は、ヴァイアサットの衛星ネットワークとハーマンの堅牢で実用的な自動車接続性提供における深い実績に支えられた、衛星によるベースライン音声サービスの実現に焦点を当てている。両社は、地上波ネットワークの長期的な補完として、新興の衛星通信機能に対する自動車メーカーの信頼を強化することを目指している。

音声通話に加えて、この協業はNB-NTN衛星通信とReady Connectを通じて、メッセージング、緊急SOS機能、低データレートテレマティクスのユースケースをサポートする。これには、遠隔車両操作、盗難車両追跡、遠隔車両診断などの利点が含まれる。

将来的には、ハーマンとヴァイアサットのパートナーシップには、ヴァイアサットが実現するブロードバンド衛星通信サービスへのロードマップが含まれている。この進歩により、追加の車内メディアサービス、ストリーミング、高帯域幅接続が可能になる可能性があり、ソフトウェア定義の常時接続車両の未来を強化する。

Ready Connectは、ハーマンのイノベーションの伝統に基づいており、インテリジェントで意味のある車内体験を提供する実用的な製品への同社のコミットメントを反映している。クアルコムのSnapdragon Modem-RF Gen 2システムを活用し、Ready Connectは比類のない接続性能を提供しながら、アップグレード性、拡張性、使いやすさを最大化し、今日の自動車市場の進化する要件に対応する。

ハーマンのReady製品は世界中の自動車メーカーから信頼されており、現在統合可能である。自動車メーカーが複雑さを軽減し、ハードウェアとソフトウェアのサイクルを加速し、ライフサイクルコストを削減し、進化する車両プラットフォーム全体で迅速な消費者重視のイノベーションを提供するのを支援する。