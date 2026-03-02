ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ソフトバンクとノキア、AI-RANプロダクトのオーケストレーター機能を拡張…MWC 2026でデモへ

AITRASオーケストレーターによる外部のAIワークロードへの対応
ソフトバンクは2月25日、ノキアと連携してAI-RANプロダクト「AITRAS（アイトラス）」のオーケストレーターの機能を拡張したと発表した。

今回の技術に関するデモンストレーションを、「MWC 2026」のノキアのブースで実施する予定だ。

この機能拡張により、複数の事業者が提供する計算資源を仲介・管理するノキア ベル研究所のAI基盤「Nokia AI-RAN External Compute Engine」と、AITRASオーケストレーターの連携が可能になった。AI-RANにおいて外部のAIワークロードに対する計算資源の提供が実現できる。

これにより、AIとvRAN（仮想無線アクセスネットワーク）を同一の仮想化基盤上で一体的に運用する「AITRAS」において、外部顧客からのAI処理の要求に応じて計算資源を柔軟に提供することが可能になり、新たな収益機会の拡大につながる。

ソフトバンクは「AITRAS」において、AIの処理とRANの制御に利用される計算資源の需要をリアルタイムに把握し、動的かつ柔軟に配分するAITRASオーケストレーターの開発を進めている。

これまで、AITRASオーケストレーターを用いて、ソフトバンクが社内で利用する内部のAIワークロードの処理と、RANの制御を同一の仮想化基盤上で動作させ、計算資源の割り当てを動的に最適化する取り組みを進めてきた。

一方で、RANの制御や内部のAIワークロードに限定した利用では、時間帯やトラフィックの状況などによる需要の偏りが生じ、計算資源を最大限に利用できないという課題があった。

このため、「AITRAS」をより価値の高いインフラとして活用するために、内部だけでなく、外部のワークロードの需要を含めて対応し、計算資源を柔軟に配分できる仕組みが求められていた。特に、AI処理の需要の拡大に伴い、通信事業者が保有する分散した計算資源を、外部向けのAIサービスとして提供できれば、設備投資効率の向上と新たな収益機会の拡大の両立が期待できる。

今回ソフトバンクは、AITRASオーケストレーターの機能を拡張して、ノキアのAI基盤「Nokia AI-RAN External Compute Engine」との連携を実現することで、外部のAIワークロードを含めた計算資源の配分の最適化を可能にした。

これにより、AI-RAN基盤を、内部・外部のワークロードを問わず「AI処理を実行できるサーバー」として活用できる構成を実現した。外部顧客は自社で計算基盤を保有することなく、AI-RAN基盤上の計算資源をオンデマンドで利用できるようになり、通信事業者にとっては、通信設備を活用したAI処理のための計算資源の提供という新たなビジネスモデルの実現につながる。

AI-RAN基盤は、外部からの需要に応じて計算資源を柔軟に割り当て、顧客への価値を提供できる基盤へと進化する。AIによる需要の拡大が加速する中、従来の内部AIやRANの用途にとどまらない活用が進むことで、新たな収益機会の拡大につなげることができる。

この取り組みは、AI-RANアライアンスのAI and RANワーキンググループが策定する「AI-RAN Platform & Infrastructure Orchestrator」で定義されているユースケースの一つ「外部AIワークロードの実行」を実現するものだ。外部の需要を含めたリソース活用を具体的な構成として示すことで、今後のAI-RANにおけるアーキテクチャーの検討やユースケースに関する議論促進が期待される。

ソフトバンクは、今回追加したAITRASオーケストレーターの機能を起点に、AI-RANの実用化に向けた取り組みを推進するとともに、今後も多様な外部AIのユースケースへの対応や、大規模環境での検証を進めていく。

