ソフトバンクとエリクソン、AI-RANで計算資源を動的配分する統合システム構築に成功…MWC 2026で実演へ

ソフトバンクとエリクソンは2月27日、AI(人工知能)の処理とRAN(無線アクセスネットワーク)の制御を一体的に管理・運用するシステムの構築に成功したと発表した。

今回の技術に関するデモンストレーションは、「MWC 2026」のエリクソンブースで実施する予定だ。

ソフトバンクが開発中のAI-RANプロダクト「AITRAS(アイトラス)」のオーケストレーターと、エリクソンが提供するRAN管理・制御を担うO-RAN準拠のSMO基盤「EIAP(エリクソンインテリジェントオートメーションプラットフォーム)」を統合し、両機能が連携して動作するシステムを構築した。

これにより、AI領域とRAN領域を横断した動的な計算資源の配分が可能となり、「rApp(非リアルタイムRAN自動化アプリケーション)」を含む「AI and RAN」のユースケースの実証に成功した。

本構成により、RANドメインで稼働するrAppと、独立したコンピューティングクラスター上のAIワークロードを同一サーバー上に同居させることなく統合・協調させることが可能になる。両社はこのフレームワークを通じて、非リアルタイムのRAN制御ループ、エンドユーザーのAIワークロード、そして自動化機能がシームレスに連携する様子を実証した。

今回の取り組みでは、EIAPがrAppなどによるRANの要件に基づいて計算資源の利用を要求した場合、AITRASオーケストレーターがAI-RAN基盤全体の利用状況を踏まえて、必要な計算資源の割り当てを行う構成とした。

これにより、RAN用途で一時的に必要になった計算資源をAI-RAN基盤からEIAPへ動的に割り当て、処理完了後に速やかに返却するという連携が可能となった。

具体的には、AITRASオーケストレーターがRAN用途に割り当て可能なKubernetesクラスターを特定し、一時的に利用可能なアクセストークンを生成してEIAPに提供する。これによりEIAPは、当該クラスターをO-Cloudの拡張リソースとして活用し、RANに関連するアプリケーションであるrAppを実行する。ワークロードの実行完了後、EIAPは不要となった計算資源をAITRASオーケストレーターに返却する。

このように、異なる領域を管理する二つの機能が連携することで、RANとAIそれぞれの用途に必要な計算資源の動的な調整と割り当てを実現した。

また、本取り組みは「AI-RANアライアンス」のAI and RANワーキングググループで議論・検討が進められている「AIとRANの協調運用や動的な計算資源配分」というユースケースを具現化したものだ。

ソフトバンクとエリクソンは、本取り組みで得られた知見を踏まえ、AI-RANのさらなる高度化に向けた研究開発および実証を継続していく。今後も、AIとRANの協調を支えるインターフェースの在り方について検討を進め、より柔軟で効率的なネットワークの実現を目指す。