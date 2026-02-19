ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

エリクソン、横浜・みなとみらい21に新R&Dセンター…6G含む次世代通信技術を開発へ

エリクソンの研究開発
  • エリクソンの研究開発

エリクソンは2月18日、横浜市に新たな研究開発センターを開設すると発表した。2026年4月に活動を開始し、2027年上半期に正式開設する予定だ。

新R&Dセンターは横浜・みなとみらい21地区の横浜シンフォステージ ウエストタワーに設置される。エリクソンの既存拠点およびラボに近接し、グローバルおよび日本市場向けの先進的な無線ハードウェア・ソフトウェア開発に注力する。

開発の焦点は、高性能なプログラマブル5Gネットワーク、次世代モバイル技術、オープンRANなどのオープンなネットワークアーキテクチャにおけるイノベーションだ。顧客との共創に取り組むほか、国際的な標準化活動にも貢献していく。

同社は無線R&D日本センター統括責任者にヤン・ファルグレンを新たに任命した。ファルグレンは次世代通信技術の開発を推進するとともに、エリクソンのグローバルエコシステムの中で日本の通信技術を発展させる役割を担う。

新R&Dセンターは当初、エリクソン横浜オフィスと同居する形で2026年4月に活動を開始し、2027年上半期に新拠点を正式に開所する予定だ。2025年5月の発表のとおり、最終的に最大300人の新たな研究開発職の雇用創出を見込んでいる。

現在、通信・ソフトウェア・ハードウェア分野の経験者、および日本の大学からの新卒採用プロセスをすでに開始している。施設内にはオフィススペースに加え、顧客やパートナーとの共創活動を行うエリアも設けられる予定だ。

エリクソンは年間約50億米ドルを全世界での研究開発に投資しており、5Gと次世代ソリューションにおける技術革新のリーダーシップを牽引している。横浜のR&Dセンターは、エリクソンのグローバルR&Dネットワークにおける重要な拠点として、日本のパートナーとの連携を通じてイノベーションを推進していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

エリクソン

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES