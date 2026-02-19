エリクソン、横浜・みなとみらい21に新R&Dセンター…6G含む次世代通信技術を開発へ

エリクソンは2月18日、横浜市に新たな研究開発センターを開設すると発表した。2026年4月に活動を開始し、2027年上半期に正式開設する予定だ。

新R&Dセンターは横浜・みなとみらい21地区の横浜シンフォステージ ウエストタワーに設置される。エリクソンの既存拠点およびラボに近接し、グローバルおよび日本市場向けの先進的な無線ハードウェア・ソフトウェア開発に注力する。

開発の焦点は、高性能なプログラマブル5Gネットワーク、次世代モバイル技術、オープンRANなどのオープンなネットワークアーキテクチャにおけるイノベーションだ。顧客との共創に取り組むほか、国際的な標準化活動にも貢献していく。

同社は無線R&D日本センター統括責任者にヤン・ファルグレンを新たに任命した。ファルグレンは次世代通信技術の開発を推進するとともに、エリクソンのグローバルエコシステムの中で日本の通信技術を発展させる役割を担う。

新R&Dセンターは当初、エリクソン横浜オフィスと同居する形で2026年4月に活動を開始し、2027年上半期に新拠点を正式に開所する予定だ。2025年5月の発表のとおり、最終的に最大300人の新たな研究開発職の雇用創出を見込んでいる。

現在、通信・ソフトウェア・ハードウェア分野の経験者、および日本の大学からの新卒採用プロセスをすでに開始している。施設内にはオフィススペースに加え、顧客やパートナーとの共創活動を行うエリアも設けられる予定だ。

エリクソンは年間約50億米ドルを全世界での研究開発に投資しており、5Gと次世代ソリューションにおける技術革新のリーダーシップを牽引している。横浜のR&Dセンターは、エリクソンのグローバルR&Dネットワークにおける重要な拠点として、日本のパートナーとの連携を通じてイノベーションを推進していく。